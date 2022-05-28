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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни біля Лиману намагаються атакувати відразу в двох напрямках, перспективи такої тактики сумнівні – ISW

Росіяни біля Лиману намагаються атакувати відразу в двох напрямках, перспективи такої тактики сумнівні – ISW

28 травня, 2022 субота
05:54
війна з Росією На фото військова техніка окупантів

Російськe угруповання в районі Лиману намагається атакувати відразу в двох напрямках – південно-західному і південно-східному

Про це повідомляє Інститут дослідження війни ISW.

Росіяни з Лиману атакують на південний захід, щоб підтримати сили, які застрягли в Ізюмі, а також намагаються просуватись на Сіверськ (південний схід), не полишаючи сподівань оточити українських захисників. На цьому напрямку російські війська спробують захопити дороги, що ведуть до Сєвєродонецька, щоб розірвати українські наземні лінії зв'язку, вважають в Інституті дослідження війни.

І додають, що, зважаючи на попередні результати російських військ, їм буде важко досягнути найближчими днями хоча б якоїсь цілі в районі Лиману.

  • Нагадаємо, ISW повідомляв, що окупанти не зуміли оточити Сєвєродонецьк і розпочали штурм.
  • Генштаб інформував, що росіяни хочуть відтіснити ЗСУ від Лимана та наступати на Слов'янськ.

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