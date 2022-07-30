Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, раніше росіяни могли вести масовані наступи через значну перевагу в артилерії. Зараз HIMARS іще бракує для контрнаступу українців, але внаслідок знешкодження складів із боєприпасами окупантам набагато складніше поповнювати запаси зброї та маневрувати. Сергій Гайдай зауважив, що за останній місяць росіяни просуваються не так стрімко й протягом липня лише намагаються штурмувати Донеччину.

"Одну із таких спроб зупинено учора під Верхньокам’янським. Наші бійці своєчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження і вимусили відступити. Відійшов ворог і ще на п’ятьох напрямках, звідки робив спроби прорвати оборону українців", - наголосив голова ОВА.

Проте росіяни продовжують знищувати населені пункти Луганщини ствольною та реактивною артилерією.

"Так, протягом 29 липня ними на цій ділянці фронту було випущено сім ракет, проведено сім артилерійських атак, одну танкову, засновані міномети. Ворог продовжує користуватися перевагою в авіації, здійснивши удари ще щонайменше по шести населених пунктах", - зазначив Сергій Гайдай.

28 липня росіяни 4 рази били по Луганщині ракетами, 13 - артилерією й мінометами. Також вони намагаються уточнити позиції ЗСУ.

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