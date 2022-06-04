Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Він зауважив, що станом на 4 червня, Міжнародний день безневинних дітей, що стали жертвами агресії, в області внаслідок вторгнення РФ в Україну загинуло 38 дітей.

"На жаль, і досі від дій загарбників страждають діти. Минулої доби під час обстрілу Балаклії поранення отримала 11-річна дитина. Загалом в Балаклії 8 поранених. Ще 2 поранених у Харкові внаслідок обстрілу околиць міста", - наголосив Олег Синєгубов.

Крім того, росіяни обстрілювали Барвінкове та Циркуни. По Харківському району окупанти завдали ракетного удару та пошкодили будинки. Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

"На Харківщині тривають бої. Ворог намагався вести наступ на Барвінкове та Святогірськ. На Ізюмщині ворог наступав в напрямку Вірнопілля та Богородичного. Всі атаки відбиті. Наші захисники тримають позиції", - зауважив голова ОВА.

У ніч на 3 червня армія РФ обстріляла селище Золочів у Харківській області, зруйнувавши лікарню.

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