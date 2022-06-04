Росіяни обстріляли Харківщину: поранено 10 людей, зокрема дитину
На Харківщині 3 червня окупанти поранили 10 людей, зокрема 11-річну дитину, й обстріляли будинки
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
Він зауважив, що станом на 4 червня, Міжнародний день безневинних дітей, що стали жертвами агресії, в області внаслідок вторгнення РФ в Україну загинуло 38 дітей.
"На жаль, і досі від дій загарбників страждають діти. Минулої доби під час обстрілу Балаклії поранення отримала 11-річна дитина. Загалом в Балаклії 8 поранених. Ще 2 поранених у Харкові внаслідок обстрілу околиць міста", - наголосив Олег Синєгубов.
Крім того, росіяни обстрілювали Барвінкове та Циркуни. По Харківському району окупанти завдали ракетного удару та пошкодили будинки. Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
"На Харківщині тривають бої. Ворог намагався вести наступ на Барвінкове та Святогірськ. На Ізюмщині ворог наступав в напрямку Вірнопілля та Богородичного. Всі атаки відбиті. Наші захисники тримають позиції", - зауважив голова ОВА.
- У ніч на 3 червня армія РФ обстріляла селище Золочів у Харківській області, зруйнувавши лікарню.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе