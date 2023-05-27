Про це 27 травня повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. На жаль, гинуть мирні люди", - написав Синєгубов у telegram.

Унаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка, ще один 60-річний чоловік отримав осколкові порання, його госпіталізували. Зазначається, що наразі медики надають постраждалому допомогу.