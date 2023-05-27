Росіяни обстріляли село Шипувате на Харківщині: загинула одна жінка, поранений чоловік
Росіяни обстріляли село Шипувате Купʼянського району Харківщини. Унаслідок удару загинула одна жінка, ще один чоловік отримав поранення
Про це 27 травня повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. На жаль, гинуть мирні люди", - написав Синєгубов у telegram.
Унаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка, ще один 60-річний чоловік отримав осколкові порання, його госпіталізували. Зазначається, що наразі медики надають постраждалому допомогу.
- У ніч на 25 травня росіяни вчергове обстріляли Харківщину, імовірно, з використанням ракет С-300. Пошкодження зазнав приватний будинок.
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