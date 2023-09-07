Росіяни обстріляли Сіверськ та Велику Новосілку на Донеччині: загинула жінка, 4 поранених
У середу, 6 вересня, російські терористи атакували з РСЗВ та артилерії місто Сіверськ та смт Велику Новосілку. Унаслідок атак загинула жінка, ще 4 людини поранені
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що 6 вересня о 15:00 окупанти обстріляли місто Сіверськ, ймовірно, з використанням РСЗВ. Унаслідок розриву снаряда загинула місцева жителька, ще троє людей - двоє чоловіків 42 й 60 років та 73-річна жінка - отримали осколкові поранення.
Крім цього, о 18:40 росіяни атакували смт Велику Новосілку. Унаслідок обстрілу осколкові поранення дістала 81-річна жінка. За попередніми даними, Росія обстріляла населений пункт з артилерії.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - додали у прокуратурі.
Телеканал "Еспресо" та благодійний фонд “Весна” збирає кошти на купівлю сучасних дронів для 23 Окремого стрілецького батальйону Збройних Сил України. Захисники працюють на спекотному Донецькому напрямку. Їм потрібні дрони для проведення високоефективної розвідки.
- Удень середи, 6 вересня, російські терористи вдарили по людному місцю в Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули 17 людей, 32 зазнали поранень.
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