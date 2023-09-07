Росіяни обстріляли Сіверськ та Велику Новосілку на Донеччині: загинула жінка, 4 поранених

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що 6 вересня о 15:00 окупанти обстріляли місто Сіверськ, ймовірно, з використанням РСЗВ. Унаслідок розриву снаряда загинула місцева жителька, ще троє людей - двоє чоловіків 42 й 60 років та 73-річна жінка - отримали осколкові поранення.

Крім цього, о 18:40 росіяни атакували смт Велику Новосілку. Унаслідок обстрілу осколкові поранення дістала 81-річна жінка. За попередніми даними, Росія обстріляла населений пункт з артилерії.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - додали у прокуратурі.

Телеканал "Еспресо" та благодійний фонд “Весна” збирає кошти на купівлю сучасних дронів для 23 Окремого стрілецького батальйону Збройних Сил України. Захисники працюють на спекотному Донецькому напрямку. Їм потрібні дрони для проведення високоефективної розвідки.