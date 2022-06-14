Росіяни обстріляли з "ураганів" дві громади на Дніпропетровщині
Ворог знову обстріляв два райони Дніпропетровської області - Криворізький та Синельниківський
Про це у телеграм повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
Рашисти в ніч на 14 червня вдарили з "ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах.
Люди, попередньо, не постраждали. У Покровській громаді пошкоджені будинки.
На місці обстрілу працюють піротехніки - обстежують територію.
- 10 червня російські окупанти з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли Широківську та Зеленодольську громади Дніпропетровщини.
- 11 червня російські війська обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області касетними снарядами.
- 12 червня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину: загинула жінка в Покровській громаді.
- Росіяни в ніч на понеділок, 13 червня, обстріляли населені пункти Криворізького району. Вони гатили з "ураганів" по житловим кварталам Зеленодольської громади. Одна людина загинула, п’ятеро - поранені.
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