Росіяни обстріляли з "ураганів" дві громади на Дніпропетровщині

Про це у телеграм повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Рашисти в ніч на 14 червня вдарили з "ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах.

Люди, попередньо, не постраждали. У Покровській громаді пошкоджені будинки.

На місці обстрілу працюють піротехніки - обстежують територію.

10 червня російські окупанти з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли Широківську та Зеленодольську громади Дніпропетровщини.

11 червня російські війська обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області касетними снарядами.

12 червня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину: загинула жінка в Покровській громаді.

Росіяни в ніч на понеділок, 13 червня, обстріляли населені пункти Криворізького району. Вони гатили з "ураганів" по житловим кварталам Зеленодольської громади. Одна людина загинула, п’ятеро - поранені.

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