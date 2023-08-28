Росіяни розікрали кошти на будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Україною, – ЦНС

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Росіяни побудували "піраміди" для "захисту" від ЗСУ вздовж кордону з Україною, але їхня ефективність доволі сумнівна", - йдеться у повідомленні.

Так, у Бєлгородській області РФ за будівництво відповідає губернатор В’ячеслав Гладков. На зведення фортифікаційних споруд витратили 10 млрд рублів, але за повідомленнями місцевих мешканців, переплата склала понад 5 млрд рублів.

Варто зазначити, що на Бєлгородщині постійно фіксуються прильоти. Так, 13 серпня в Бєлгороді внаслідок роботи ППО було пошкоджено багатоповерхівку, а 26 серпня губернатор Бєлгородської області Гладков звинуватив ЗСУ в обстрілі з "градів" селища Уразове, внаслідок чого нібито постраждали 6 людей.

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