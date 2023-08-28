Росіяни розікрали кошти на будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Україною, – ЦНС
Росіяни розікрали кошти, виділені на будівництво фортифікаційних споруд на прикордонних територіях, що межують з Україною
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Росіяни побудували "піраміди" для "захисту" від ЗСУ вздовж кордону з Україною, але їхня ефективність доволі сумнівна", - йдеться у повідомленні.
Так, у Бєлгородській області РФ за будівництво відповідає губернатор В’ячеслав Гладков. На зведення фортифікаційних споруд витратили 10 млрд рублів, але за повідомленнями місцевих мешканців, переплата склала понад 5 млрд рублів.
Варто зазначити, що на Бєлгородщині постійно фіксуються прильоти. Так, 13 серпня в Бєлгороді внаслідок роботи ППО було пошкоджено багатоповерхівку, а 26 серпня губернатор Бєлгородської області Гладков звинуватив ЗСУ в обстрілі з "градів" селища Уразове, внаслідок чого нібито постраждали 6 людей.
Читайте також: Бєлгород був би наш, якби мали більше людей, - позивний Цезар з легіону "Свобода Росії"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.68 Купівля 37.68Продаж 38.53
- EUR Купівля 40.89Продаж 42.04
- Актуальне
- Важливе