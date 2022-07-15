Росіяни випустили по Одещині три ракети, одну збила ППО, - ОВА
15 липня російські військові атакували Одещину трьома ракетами. Одну збили українські підрозділи ППО
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
За його словами, ніхто не травмувався.
"Противник наніс ракетний удар по області трьома ракетами. Одна ракета була збита нашим підрозділом протиповітряної оборони. На щастя, постраждалих нема", - сказав він.
- 15 липня на Одещині загинув чоловік підірвавшись на міні у прибережних водах під час купання в Чорному морі.
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