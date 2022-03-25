Росіяни вивели частину військ з Грузії і направлять їх в Україну, - CNN

Про це CNN заявив високопоставлений представник оборони США, передає "Еспресо. TV".

Зазначається, що Сполучені Штати бачили "переміщення певної кількості військ з Грузії", але Пентагон не може надати точну кількість військ, яку Москва переміщує.

"Тепер у нас є ознаки того, що вони залучають сили з Грузії в Україну", – сказав чиновник, відзначивши, що вони не відстежують переміщення військ з повітря.

Пентагон не знає, куди саме направлять війська з Грузії в Україну.

Додамо, що російські війська були розміщені в Грузії після того, як Росія вторглася в країну в 2008 році.

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