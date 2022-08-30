"Росіяни воюють за унітаз і "Боярышник": Данілов назвав відмінності між Україною і РФ, які вважає вирішальними у війні
Секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов назвав п’ять основних відмінностей між Україною і Росією, які є вирішальними у війні за Незалежність
Про це він написав у фейсбук.
Найперше Данілов виділив, що консолідація "навколо українського Національного спротиву зростає, а підтримка війни серед росіян падає".
По-друге, секретар РНБО зазначив, що Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія Росії знімає зі зберігання стару радянську.
Третя причина – мобілізаційний потенціал України, який "постійно посилюється, а Росії – вичерпується".
"Загальна мобілізація для кремля – шлях до внутрішньої дестабілізації", - написав Данілов.
По-четверте, за словами секретаря РНБО, українська армія невпинно нарощує якість, а Росія поступово втрачає перевагу в кількості.
"Українці виборюють життя і майбутнє, росіяни воюють за унітаз б/в і порцію Боярышника", - підсумував Данілов.
- Нагадаємо, як з’ясувала українська розвідка, проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах РФ зазнає невдач, адже росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора
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