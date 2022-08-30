Про це він написав у фейсбук.

Найперше Данілов виділив, що консолідація "навколо українського Національного спротиву зростає, а підтримка війни серед росіян падає".

По-друге, секретар РНБО зазначив, що Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія Росії знімає зі зберігання стару радянську.

Третя причина – мобілізаційний потенціал України, який "постійно посилюється, а Росії – вичерпується".

"Загальна мобілізація для кремля – шлях до внутрішньої дестабілізації", - написав Данілов.

По-четверте, за словами секретаря РНБО, українська армія невпинно нарощує якість, а Росія поступово втрачає перевагу в кількості.

"Українці виборюють життя і майбутнє, росіяни воюють за унітаз б/в і порцію Боярышника", - підсумував Данілов.

Нагадаємо, як з’ясувала українська розвідка, проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах РФ зазнає невдач, адже росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора

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