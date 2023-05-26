Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Зазначається, що вранці 26 травня російські військові скинули авіабомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк Донецької області.

Унаслідок удару одна людина отримала поранення. Також пошкоджено 3 багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал і спортзал.

Також постраждав клуб у Нью-Йорку, де проводили літературний фестиваль, на який приїжджали письменники, поети та музиканти з усієї України.

Фото: Донецька ОВА Павло Кириленко

"Це - черговий цілеспрямований удар по цивільних, черговий воєнний злочин росіян на Донеччині. Бережіть себе - евакуюйтеся!" - наголосив Кириленко.