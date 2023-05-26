Росіяни завдали удару авіабомбою по Донеччині: зруйновано клуб, де проводили Нью-Йоркський літературний фестиваль
Російська армія 26 травня скинула авіабомбу на Нью-Йорк Донецької області. Унаслідок удару поранена людина, зруйнований приватний будинок та місцевий клуб, в якому проводили Нью-Йоркський літературний фестиваль
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Зазначається, що вранці 26 травня російські військові скинули авіабомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк Донецької області.
Унаслідок удару одна людина отримала поранення. Також пошкоджено 3 багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал і спортзал.
Також постраждав клуб у Нью-Йорку, де проводили літературний фестиваль, на який приїжджали письменники, поети та музиканти з усієї України.
Фото: Донецька ОВА Павло Кириленко
"Це - черговий цілеспрямований удар по цивільних, черговий воєнний злочин росіян на Донеччині. Бережіть себе - евакуюйтеся!" - наголосив Кириленко.
- Нагадаємо, окупаційна армія РФ постійними обстрілами зруйнувала греблю Карлівського водосховища в Донецькій області. Є загроза підтоплення кількох селищ.
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