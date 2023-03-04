Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв. Напоготові тримають 24 "калібри", - ОК "Південь"
Російський агресор розмістив у Чорному морі 4 ракетоносії, які споряджені 24 ракетами типу "Калібр"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Обстріли правобережжя ворог продовжує, намагаючись залучити до терору цивільного населення в тому числі і БПЛА із здатністю закидати снаряди на місця скупчення людей. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Будьте уважними і пильними. У випадку виявлення підозрілих осіб, фактів збирання ними інформації про стратегічні об'єкти, негайно сповіщайте компетентні органи", - пишуть в ОК.
На бойовому чергуванні у Чорному морі зафіксовано вже 4 ракетоносії - 2 надводних і 2 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" найімовірніше складається з 24 одиниць.
- Станом на ранок 4 березня російська армія утримувала в акваторії Чорного моря 16 кораблів, 3 з них - носії "калібрів", і їхній загальний залп може скласти 16 ракет.
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