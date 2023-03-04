Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв. Напоготові тримають 24 "калібри", - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Обстріли правобережжя ворог продовжує, намагаючись залучити до терору цивільного населення в тому числі і БПЛА із здатністю закидати снаряди на місця скупчення людей. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Будьте уважними і пильними. У випадку виявлення підозрілих осіб, фактів збирання ними інформації про стратегічні об'єкти, негайно сповіщайте компетентні органи", - пишуть в ОК.

На бойовому чергуванні у Чорному морі зафіксовано вже 4 ракетоносії - 2 надводних і 2 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" найімовірніше складається з 24 одиниць.