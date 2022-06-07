Російська держдума ухвалила ігнорувати рішення ЄСПЛ, які набули чинності після 15 березня

Про це повідомляє російська служба BBC News.

Таким чином, держдума відмовилася виконувати навіть ті рішення ЄСПЛ, що були ухвалені за три місяці до виходу Росії із Ради Європи.

Російський парламент ухвалив жорсткішу версію законопроєкту - у попередній ішлося про ігнорування рішень ЄСПЛ, які були ухвалені після 16 березня, а не які набули чинності.

Крім того, держдума уточнила, що виплати грошових компенсацій за ухвалами ЄСПЛ, які набули чинності до 15 березня 2022 року включно, здійснюватимуться виключно в рублях на рахунки в російських банках і не здійснюватимуться на іноземні рахунки у державах, які РФ вважає "недружніми".

Законопроєкт було внесено до держдуми у травні. При цьому компенсації заявникам, які виграли справи у Страсбурзі до 15 березня, пропонувалося виплачувати до 1 січня 2023 року. Видання зазначає, що це суперечить Конвенції із захисту прав людини та рішенням Ради Європи, якими Росія зобов'язана виконати всі рішення ЄСПЛ щодо порушень прав заявників, скоєних до 16 вересня 2022 року.

Росію виключили з Ради Європи 16 березня, але Кабмін організації визначив умови виходу, за якими скаржитися в ЄСПЛ на порушення можна упродовж ще пів року - до 16 вересня. За даними видання, на розгляд у ЄСПЛ очікують понад 18 тис. справ проти Росії, зокрема масштабні міждержавні позови з боку України.

Видання зазначає, що Росія залишається зобов'язана виконати рішення з міжнародного права, а суми компенсацій з урахуванням відсотків багаторазово зростуть на момент виплат, які колись доведеться здійснити.

Раніше, у жовтні 2020 року, держдума підтримала запропонований президентом Володимиром Путіним законопроєкт, визначивши Конституцію РФ головнішою за міжнародне право. У грудні того ж року Путін підписав відповідний закон.

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