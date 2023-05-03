Недавно ми сміялися з Ані Лорак. Писали, що вона – недалека жіночка, яка у спробах пропетляти, потрапила на саме дно формулювань. Називаючи війну "этой ситуацией" і "случилось то, что случилось". Найбільше стібалися навіть не над любов‘ю співачки до грошей, а над її неймовірною тупістю і неосвіченістю. Що називається – бабочки в голове.

Але ось погляньмо на їхню високочолу інтелектуалку, яка знає багато різних розумних слів і вміє складати їх у речення. Її інтелектуальність та високочолість настільки потужні, що в Росії стали майже мемом.

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Її чоловік, літературознавець, навіть колись, обігруючи імідж дружини, написав довжелезний допис, в якому нарочито заумно аналізував рядки з пісні репера Оксимирона: "Нету милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман".

Наприклад:

"В сталкивании лбами разноуровневых элементов, чтобы те выдавали, от сшибки, нейтрино нового смысла — в этом творческий метод Оксимирона. "Красота и уродство" — это такой ЦЕРН по расшибанию явлений, спекшихся в мем, кажущимися элементарными, друг об друга".

Отако.

А тепер гляньмо, що інтелектуалка пише у відповідь на допис про вину росіян і небажання багатьох із них її усвідомлювати. Дом сгорел, канализацию прорвало. Чудові метафори. Росія як хата без ремонту, з гівном, яке плаває по підлозі. А прибирати заборонено.

А у сусіда дом сгорел, оце да. Проводка, напевне, була несправна. Случилось, так би мовити, то что случилось.

Якими б розумними та освіченими вони не були, але рано чи пізно перетворюються на Ані Лорак.

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Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.

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