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Російські авіакомпанії, щоб уникнути санкцій, можуть перебратись у Туреччину, - Bloomberg

9 червня, 2022 четвер
20:54
Економіка Авіакомпанія Azur

Деякі авіакомпанії з Росії розглядають можливість переведення свого бізнесу в Туреччину, щоб уникнути санкцій, які забороняють їм лізинг та обслуговування й ремонт літаків

Про це, повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, російські туристичні оператори Pegas Touristik та Anex Tour, які володіють авіакомпаніями Nordwind і Azur Air, можуть відкрити нові компанії в Туреччині й уже вели переговори з лізинговими компаніями щодо отримання літаків.

Оскільки Nordwind і Azur Air не потрапили під індивідуальні санкції, юридично створення ними турецьких авіакомпаній не порушуватиме санкційний режим.

Як стверджує Bloomberg, Anex Tour може створити новий підрозділ в турецькій Анталії та візьме в лізинг флот суден Boeing; крім того, перевізник веде переговори з кількома іншими учасниками ринку, зокрема чартерною авіакомпанією Tailwind.

Pegas Touristik своєю чергою обмірковує створення нової авіакомпанії Southwind, яка може почати перші рейси з Туреччини вже цього літа. Туроператор також розглядає можливість відновлення діяльності з авіаперевезень у Вірменії.

У війні Росії проти України Туреччина намагається триматися рівновіддаленої позиції, хоча дозволяє експорт озброєнь до Києва.

Водночас Анкара залежна від туристів із Росії, число яких у 2021 році попри пандемію коронавірусу становило п’ять мільйонів.

  • Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
  • Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019 – більше як на 30%.

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Туреччина
санкції проти Росії
авіакомпанії
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