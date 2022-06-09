Про це, повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, російські туристичні оператори Pegas Touristik та Anex Tour, які володіють авіакомпаніями Nordwind і Azur Air, можуть відкрити нові компанії в Туреччині й уже вели переговори з лізинговими компаніями щодо отримання літаків.

Оскільки Nordwind і Azur Air не потрапили під індивідуальні санкції, юридично створення ними турецьких авіакомпаній не порушуватиме санкційний режим.

Як стверджує Bloomberg, Anex Tour може створити новий підрозділ в турецькій Анталії та візьме в лізинг флот суден Boeing; крім того, перевізник веде переговори з кількома іншими учасниками ринку, зокрема чартерною авіакомпанією Tailwind.

Pegas Touristik своєю чергою обмірковує створення нової авіакомпанії Southwind, яка може почати перші рейси з Туреччини вже цього літа. Туроператор також розглядає можливість відновлення діяльності з авіаперевезень у Вірменії.

У війні Росії проти України Туреччина намагається триматися рівновіддаленої позиції, хоча дозволяє експорт озброєнь до Києва.

Водночас Анкара залежна від туристів із Росії, число яких у 2021 році попри пандемію коронавірусу становило п’ять мільйонів.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019 – більше як на 30%.

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