Російські чиновники стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії РФ, - ISW
Реакція глави Чечені Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення у Дагестані 29 жовтня свідчить про те, що офіційні особи РФ дедалі більше стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії Росії
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що Кадиров відреагував на заворушення в Дагестані, підтримавши звинувачення президента РФ Володимира Путіна в тому, що Захід організував таку ситуацію з метою дестабілізації Росії.
Пізніше Кадиров закликав чеченських силовиків негайно затримувати ініціаторів будь-яких можливих заворушень у Чечні або "зробити три попереджувальні постріли в повітря, а потім четвертий у голову".
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"Реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про те, що він, перш за все, стурбований збереженням сприйняття своєї непохитної підтримки Путіна, а по-друге, демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні, погрожуючи насильницькою відповіддю на потенційні майбутні заворушення", - вважають аналітики.
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29 жовтня в Махачкалі, столиці Дагестану, відбулися протести проти літака з ізраїльтянами. Кілька тисяч людей викрикували гасла на підтримку Палестини, тримаючи в руках антиізраїльські плакати. Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень в аеропорту Махачкали увечері 29 жовтня телеграм-канал, до якого начебто причетні "зрадники та бандерівці" з України.
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В Інституті вивчення війни припускають, що Кремлю, ймовірно, буде важко запевнити виборців, що ситуація під контролем, та переконати єврейську аудиторію, що їхні меншини в безпеці, попри зусилля представити РФ як релігійно толерантну країну.
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