Російські чиновники стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії РФ, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Кадиров відреагував на заворушення в Дагестані, підтримавши звинувачення президента РФ Володимира Путіна в тому, що Захід організував таку ситуацію з метою дестабілізації Росії.

Пізніше Кадиров закликав чеченських силовиків негайно затримувати ініціаторів будь-яких можливих заворушень у Чечні або "зробити три попереджувальні постріли в повітря, а потім четвертий у голову".

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"Реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про те, що він, перш за все, стурбований збереженням сприйняття своєї непохитної підтримки Путіна, а по-друге, демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні, погрожуючи насильницькою відповіддю на потенційні майбутні заворушення", - вважають аналітики.