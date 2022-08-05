Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Російські генерали розподіляють сили на 3 напрямки. Російські загарбники не знають, де буде активізація бойових дій. Росіяни ще мають сили: зараз підходять нові частини, окупанти перекидають нову бойову техніку", - зазначив Жирохов.

Військовий експерт додав, що загострення на полі бою буде в будь-якому разі.

"Активізація бойових дій неминуча, адже літню кампанію треба закінчувати. Ми розуміємо, що з середини жовтня й до середини березня 2023 р буде важко вести активні дії. Якщо й буде загострення, то в період серпень - вересень", - зауважив Михайло Жирохов.

4 серпня аналітики Інституту з вивчення війни назвали, перед яким вибором постануть росіяни, якщо Україна натисне на Ізюм.

у звіті також йдеться, що Росія може утримувати від п'яти до семи ударних груп невідомого розміру навколо Бахмута.

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого до 5 серпня окупанти втратили близько 41 650 військових, 4032 бронемашини, 1792 танки та 950 систем артилерії.

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