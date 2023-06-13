Про це він розповів в етері Еспресо.

"Причина успіху Сил оборони України не лише у героїзмі та завзяттю наших воїнів, а й у тому, що ми маємо достатню кількість артилерійських засобів. Саме ці засоби нам дозволяють нищити ще на підході ворожі тили та позиції. Росіяни зараз стикаються з проблемою, що вони не встигають забезпечити сталу логістику своїх сил та засобів, які активно діють на різних ділянках фронту. Якщо пригадати події 12 червня, то, до прикладу, сталася руйнація залізничної колії у Криму, яка з'єднує Керч та Джанкой. Далі була зруйнована колія біля села Якимівка, а це вже ділянка залізничного сполучення між Джанкоєм та Мелітополем. І це дуже важливі складові, які сповільнюють рух ворожих ресурсів та резервів аж до того рівня, що противник змушений витрачати багато часу на відновлення пошкодженої комунікації та налагодження сталого постачання техніки, боєприпасів та всього необхідного", - сказав полковник ЗСУ.

Владислав Селезньов зауважив, що завдяки діяльності українських партизанів не завжди у росіян виходить відновлювати логістику вчасно та у тих обсягах, які потребує путінська армія.