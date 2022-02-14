Російський боксер кинув виклик найкращому боксеру світу

Про це повідомляє Olamsport.



За словами російського боксера Бівола, його команда вже відправила до мексиканця Альвареса пропозицію про бій.



"Поки що ми чекаємо на рішення, як там команда Сауля Альвареса вирішить. Їм зроблено пропозицію, а ми що? Ми згодні. Це у них планів багато всяких, вони дивляться, в який бік рухатися. Поки чекаємо від нього. Якщо не Сауль Альварес, то будуть інші варіанти", - сказав Дмитро Бівол.



Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.



Бівол володіє титулом WBA Super.

27 січня стало відомо, що Сауль Альварес отримав пропозицію провести третій поєдинок проти Геннадія Головкіна.

10 лютого повідомлялось, що третій бій між Альваресом та Головкіним може відбутися 17 вересня.

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