Про це написав у Facebook речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

За даними ФАО, за підсумками 2021/2022 сільськогосподарського року обсяг виробництва зернових у світі очікується на рівні 2,8 млрд тонн, що перевищує аналогічний показник попереднього сезону.

У Москві, пише Ніколенко, намагаються звинуватити у блокуванні вивезення зерна і зростанні цін "систематичні "помилки" Заходу в плануванні сільськогосподарської політики та "нелегітимні" санкції.

"Російський диявол криється як раз в деталях, — зауважив речник українського МЗС. - По-перше, виробництво зерна у світі дійсно зростає, але зростає і споживання. Насправді споживання зростає в 1,3 раза швидше, ніж виробництво.

По-друге, обсяг торгівлі зерном падає, а не зростає. За даними ООН, в сезоні 2020/2021 року об’єм торгівлі склав 479,3 млн тонн, а 2021/2022 році – вже 475,4 млн тонн.

По-третє, і найголовніше, суттєва частина українського зерна врожаю 2021/2022 року зараз недоступна для споживачів через блокування російською армією українських портів. Ба більше, попри високі обсяги виробництва, деякі країни нині обмежують експорт зернових задля мінімізації руйнівних наслідків російської агресії та гарантування своєї продовольчої безпеки".

Така негативна тенденція буде лише поглиблюватися. ФАО прогнозує подальше зменшення обсягів виробництва, споживання, запасів та торгівлі зерновими, — написав Ніколенко.

Нинішня продовольча криза у світі – приклад того, як в Москві використовують глобальну проблему, аби просувати свої агресивні політичні інтереси. "Фактично Росія свідомо запустила гру на виживання в країнах з найвразливіших регіонів світу, щоб на високих ставках виторговувати геополітичні переваги", - підсумував речник українського МЗС.

7 червня Мінагрополітики заявило, що зараз Україна може експортувати щонайбільше 2 млн тонн зерна на місяць, тоді як до широкомасштабного вторгнення Росії цей показник сягав 6 млн тонн.

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