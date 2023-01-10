Російський Лукойл домовився про продаж НПЗ на Сицилії

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Угоду заплановано закрити до кінця березня 2023 року після виконання негайних умов, що включають отримання необхідних погоджень з боку регуляторів, у тому числі уряду Італії", - зазначають у компанії.

НПЗ ISAB, який розташований на острові Сицилія, опинився під загрозою зупинки через набуття чинності 5 грудня шостого пакета санкцій ЄС, який забороняє морські постачання нафти з Росії.

"Для забезпечення ефективної роботи комплексу після придбання G.О.І. ENERGY сформував партнерство з TRAFIGURA, одним із найбільших міжнародних трейдерів нафтою та нафтопродуктами", – заявили в компанії.

ISAB – найбільший нафтопереробний завод в Італії, раніше він купував 30–40% сировини в РФ. Лукойл придбав завод у 2008 році, у власності компанії є 49% підприємства. До пандемії COVID-19 обсяг виробництва ISAB становив 10,6 млн т на рік, це 13% загального обсягу переробленої нафти в Італії.

У листопаді Лукойл відмовився від продажу НПЗ американській інвестиційній компанії Crossbridge Energy Partners. Як зазначали джерела Financial Times, росіяни засумнівалися у можливості потенційного покупця надати необхідну суму для угоди.

Раніше повідомлялось, що російські нафтопродукти потрапляють до США завдяки санкційним лазівкам – для цього, в основному, використовується нафтопереробний завод на Сицилії, що належить Лукойлу.

Відзначимо, у кінці листопада стало відомо що про плани уряду Італії націоналізувати цей важливий для економіки країни завод. Тут розраховують, що у разі націоналізації підприємство зможе залучити банківські чи партнерські кошти і купувати нафту в інших постачальників, а не лише у Росії.

1 грудня Рада міністрів Італії одностайно вирішила запровадити тимчасове управління на заводі.

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