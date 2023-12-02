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"Розкидається людським м’ясом, щоб захопити Україну": Кірбі про рішення Путіна збільшити російську армію

2 грудня, 2023 субота
06:39
Війна з Росією Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі

Координатор Ради з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що рішення Кремля збільшити чисельність російської армії є черговою спробою президента РФ Володимира Путіна досягти його цілей за рахунок людського м’яса

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу в п’ятницю, повідомляє Укрінформ.

"Тут немає сумнівів, що він (Путін - ред.) буквально розкидається людським м’ясом, щоби спробувати утримати територію, яку вони незаконно окупували в Україні, а також спробувати захопити ще більше", - наголосив Кірбі.

За його словами, Сили оборони України перевершують росіян за якістю військ, керівництва, командування й управління, а також озброєнь, які Сполучені Штати та багато країн надали Україні.

Координатор Ради з питань нацбезпеки Білого дому зауважив, оскільки Путін не може зрівнятися з такою якістю, його відповідь на це полягає в тому, що він просто намагається досягти своїх цілей кількістю тіл, як це відбувалося під Бахмутом.

"Це лише підкреслює труднощі, з якими росіяни стикаються в Україні й надалі стикатимуться. Тож наша наполеглива рекомендація Путіну полягала б в тому, щоб він відмовився від цього, і взагалі вийшов з України, й тоді йому не доведеться турбуватися про збільшення свого війська", - зазначив представник Білого дому.

  • 1 грудня російський президент Володимир Путін підписав указ, який передбачає збільшення армії РФ на 170 тисяч осіб.
Росія
Володимир Путін
російська армія
США
Джон Кірбі
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