Єлизавета Чип розповіла в етері Еспресо про спільне розслідування журналістів "Слідства.Інфо" та "Наших грошей. Львів", які встановили чотирьох росіян, що займалися запуском "шахедів" по території України.

"Щодо ідентифікованих нами росіян, то це учасники військових змагань операторів безпілотних летальних апаратів (БПЛА – ред.), які відбувалися в Ірані. Ці чотири військовослужбовці представляли російську команду. Цікаво те, що всі четверо з міста Коломна і є військовослужбовцями 924-го Державного центру безпілотної авіації міноборони РФ. Родзинка цього центру у тому, що він єдиний в Росії ставить на озброєння армії РФ абсолютно усі БПЛА, тобто проводить їх тестування та доопрацювання", - розказала журналістка.

Єлизавета Чип зауважила, що змагання "Соколіная охота" проходять вже шостий рік поспіль, і до цього часу військовослужбовці саме цього центру ніколи не брали участі у цих змаганнях, тому що виступали як судді відбіркових етапів у Росії. Ці четверо росіян ідентифіковані: капітан ВПС РФ Андрєй Стєповой, лейтенант ВПС РФ Євгєній Глухов, Сєргєй Созінов і Глєб Півкін.

"Ми попрацювали з реєстрами, знайшли прописки цих військовослужбовців та реєстрації їхніх авто за адресами саме 924-го центру. Також було б прекрасно, якби нам вдалося ідентифікувати всіх учасників змагань "Соколіная охота". А взагалі моя мрія, щоб по білінгах (автоматизованої системи формування, виставлення рахунків до сплати та прийому платежів – ред.) знайти з ким вони спілкувалися, але, на жаль, мені поки що наші ресурси це не дозволяють зробити. Можливо, мене почують люди, які могли б це зробити, то було б чудово", - прокоментувала Чип.

31 грудня 2022 року військові РФ атакували 8 областей України: захисники збили усі 13 БПЛА, які запустили окупанти. Також ворог здійснив 31 ракетний і 12 авіаційних ударів

Упродовж ночі на 1 січня українська протиповітряна оборона знищила 45 ворожих БПЛА "Шахед-131/136"

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