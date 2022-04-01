Рух газопроводу Ямал-Європа відновився у східному напрямку

Про це повідомляє Reuters.



Російський газопровід Ямал-Європа відновив постачання газу з Німеччини до Польщі. Зазначається, що потоки через інші основні російські маршрути газопостачання залишаються стабільними незважаючи на обіцянку президента Володимира Путіна припинити надходження, якщо клієнти не платять у рублях.



Як показали дані оператора газопроводу Gascade, фізичні вихідні потоки на пункті обліку Mallnow на кордоні з Німеччиною становили 2 691 220 кВт/год. 29 квітня, до того, як потоки припинили рухатися на схід, цей показник був трохи вище, ніж 1 451 155 кВт/год.



Видання з посиланням на російські ЗМІ зазначає, що Газпром забронював на п'ятницю, 1 квітня, потужності для транзиту газу в західному напрямку по газопроводу "Ямал-Європа". Фактичні потоки не гарантуються, оскільки Газпром не завжди використовує заброньовані потужності.



Потік до Німеччини через газопровід "Північний потік-1" через Балтійське море був стабільним на рівні 73 312 095 кВт/год у п’ятницю вранці.



За даними словацького оператора TSO Eustream, кількість заявок на потоки в Словаччину з України через прикордонний пункт Велке-Капусани зросла до найвищого рівня з 30 листопада і становила 996 305 МВт-год на добу 1 квітня, що трохи вище, ніж попереднього дня.



30 березня Reuters повідомляло, що транзит газу по трубопроводу Ямал-Європа зупинився.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb