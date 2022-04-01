Рух газопроводу Ямал-Європа відновився у східному напрямку
Російський газ відновив рух по газопроводу Ямал-Європа у східному напрямку з Німеччини до Польщі
Про це повідомляє Reuters.
Російський газопровід Ямал-Європа відновив постачання газу з Німеччини до Польщі. Зазначається, що потоки через інші основні російські маршрути газопостачання залишаються стабільними незважаючи на обіцянку президента Володимира Путіна припинити надходження, якщо клієнти не платять у рублях.
Як показали дані оператора газопроводу Gascade, фізичні вихідні потоки на пункті обліку Mallnow на кордоні з Німеччиною становили 2 691 220 кВт/год. 29 квітня, до того, як потоки припинили рухатися на схід, цей показник був трохи вище, ніж 1 451 155 кВт/год.
Видання з посиланням на російські ЗМІ зазначає, що Газпром забронював на п'ятницю, 1 квітня, потужності для транзиту газу в західному напрямку по газопроводу "Ямал-Європа". Фактичні потоки не гарантуються, оскільки Газпром не завжди використовує заброньовані потужності.
Потік до Німеччини через газопровід "Північний потік-1" через Балтійське море був стабільним на рівні 73 312 095 кВт/год у п’ятницю вранці.
За даними словацького оператора TSO Eustream, кількість заявок на потоки в Словаччину з України через прикордонний пункт Велке-Капусани зросла до найвищого рівня з 30 листопада і становила 996 305 МВт-год на добу 1 квітня, що трохи вище, ніж попереднього дня.
30 березня Reuters повідомляло, що транзит газу по трубопроводу Ямал-Європа зупинився.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 32.92
- Актуальне
- Важливе