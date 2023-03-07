Румунія планує придбати батальйон американських танків Abrams
У вівторок 7 березня Румунія оголосила, що хоче придбати батальйон американських танків Abrams виробництва General Dynamics
Про це інформує Reuters з посиланням на представника міністерства оборони Румунії Теодора Інчікаса.
"Ми надсилаємо наш запит на отримання попереднього дозволу на придбання батальйону танків Abrams", - сказав Інчікас.
Представник міноборони розповів, що купуватимуть військову техніку через міжурядову угоду. Утім терміни покупки поки не розголошують. Європейський Союз і держави НАТО збільшили витрати на оборону до 2,5% ВВП цього року з 2% у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Румунія має 650 кілометрів спільного з Україною кордону. Нині в країні знаходиться система протиракетної оборони Patriot, а станом на 2022 рік на території розміщено постійну бойову групу Північноатлантичного альянсу.
Крім того, у грудні тогоріч міністерство оборони Румунії підписало угоду про придбання семи безпілотних авіаційних комплексів Watchkeeper X ізраїльської компанії приблизно за 410,19 млн доларів.
- Міністерство національної оборони Румунії 28 лютого попереджало про фейки в інтернеті щодо нібито нещодавнього переміщення військової техніки до кордону з Молдовою.
- 1 березня у місті Харків відкрили почесне консульство Румунії. Представником призначено Миколу Удянського.
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