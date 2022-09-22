Румунія розглядає купівлю ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол"

Про це повідомляє Balkan Insight з посиланням на заяву міністра оборони Румунії Васіле Дінку.

"Ми хочемо принести ізраїльські знання та технологічні інновації до Румунії. Військова промисловість у нас старомодна. І ми виявили, що Ізраїль, на відміну від інших, є країною, яка не тільки хоче продавати військову техніку, але й хоче отримати ліцензію на її виробництво в Румунії, що для нас дуже важливо", - сказав він.

За його словами, це дозволить експортувати системи озброєнь до НАТО.

Якщо двосторонню угоду буде схвалено, член НАТО Румунія стане першою європейською країною, яка придбає систему Iron Dome. Кожна батарея в "Залізному куполі" коштує близько 150 мільйонів доларів, а ракета-перехоплювач коштує 50 000 доларів.

Відомо, що система захисту "Залізний купол" - це технологія, яка спільно розроблена Ізраїлем і США. Інвестиції склали близько одного мільярда доларів, з яких США внесли близько 80%.

За останні 25 років вартість ізраїльських продажів зброї Румунії перевищила один мільярд доларів.

Дінку також заявив, що ізраїльська компанія Elbit Systems, яка працює в Румунії з 1989 року і вже має чотири заводи, має хороші шанси виграти три тендери, які проводяться на проєкти, пов'язані з радіоелектронною боротьбою, радарними системами та безпілотниками.

Наразі Румунія проводить новий тендер на тактичні безпілотники НАТО класу II. На цьому аукціоні тільки Elbit подала пропозицію з дроном Hermes 450 Watchkeeper, компоненти якого також виробляються в Румунії, на заводах Elbit в місті Бакеу.

Відповідно до контракту, який передбачає сім систем із трьох літальних апаратів на суму близько 300 мільйонів євро, усі безпілотники мають вироблятися в Румунії.

15 червня ізраїльський військовий, майор ЦАХАЛ Віктор Верцнер вважає, що система ППО "Залізний купол" не буде ефективною для України, оскільки може вирішувати лише локальні задачі. Ізраїль відхилив прохання США і не дозволив постачати Україні протитанкові ракети, які виготовляють в Німеччині за ізраїльською технологією та ліцензією.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb