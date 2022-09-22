English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Світ Румунія розглядає купівлю ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол"

Румунія розглядає купівлю ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол"

22 вересня, 2022 четвер
17:35
Світ Залізний купол

Румунія може придбати в Ізраїлю систему протиракетної оборони "Залізний купол" після минулотижневого візиту міністра оборони Румунії Васіле Дінку

Про це повідомляє Balkan Insight з посиланням на заяву міністра оборони Румунії Васіле Дінку.

"Ми хочемо принести ізраїльські знання та технологічні інновації до Румунії. Військова промисловість у нас старомодна. І ми виявили, що Ізраїль, на відміну від інших, є країною, яка не тільки хоче продавати військову техніку, але й хоче отримати ліцензію на її виробництво в Румунії, що для нас дуже важливо", - сказав він.

За його словами, це дозволить експортувати системи озброєнь до НАТО.

Якщо двосторонню угоду буде схвалено, член НАТО Румунія стане першою європейською країною, яка придбає систему Iron Dome. Кожна батарея в "Залізному куполі" коштує близько 150 мільйонів доларів, а ракета-перехоплювач коштує 50 000 доларів.

Відомо, що система захисту "Залізний купол" - це технологія, яка спільно розроблена Ізраїлем і США. Інвестиції склали близько одного мільярда доларів, з яких США внесли близько 80%.

За останні 25 років вартість ізраїльських продажів зброї Румунії перевищила один мільярд доларів.

Дінку також заявив, що ізраїльська компанія Elbit Systems, яка працює в Румунії з 1989 року і вже має чотири заводи, має хороші шанси виграти три тендери, які проводяться на проєкти, пов'язані з радіоелектронною боротьбою, радарними системами та безпілотниками.

Наразі Румунія проводить новий тендер на тактичні безпілотники НАТО класу II. На цьому аукціоні тільки Elbit подала пропозицію з дроном Hermes 450 Watchkeeper, компоненти якого також виробляються в Румунії, на заводах Elbit в місті Бакеу.

Відповідно до контракту, який передбачає сім систем із трьох літальних апаратів на суму близько 300 мільйонів євро, усі безпілотники мають вироблятися в Румунії.

  • 15 червня ізраїльський військовий, майор ЦАХАЛ Віктор Верцнер вважає, що система ППО "Залізний купол" не буде ефективною для України, оскільки може вирішувати лише локальні задачі.  Ізраїль відхилив прохання США і не дозволив постачати Україні протитанкові ракети, які виготовляють в Німеччині за ізраїльською технологією та ліцензією.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Ізраїль
Румунія
Читайте також:
путлер шойгу
21 вересня, 2022 середа
Шойгу вперше із березня назвав кількість загиблих в Україні військових РФ
20 вересня, 2022 вiвторок
Білий дім: Путін готує два сценарії
20 вересня, 2022 вiвторок
Стало відомо, яку суму Усик отримав за реванш з Джошуа
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.74
    Купівля 40.74
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 41.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
22 вересня
18:39
Карнеґі-Гол
У Нью-Йорку в Карнеґі-Голі відзначать 100-річчя українського Щедрика
18:27
Знищений склад окупантів
Українські захисники показали, як знищили склад з боєприпасами та технікою російських окупантів
18:22
путін, шойгу
Трансляцію запису звернення Путіна затримали через Шойгу: промову міністра оборони РФ підготували тільки за годину до ефіру
18:22
Норвегія
Норвегія скасувала спрощений візовий режим для росіян
18:18
мавпяча віспа
В Україні зафіксували третій випадок віспи мавп
18:11
Ексклюзив
путін, шойгу
РФ потрібні ресурси, які перетворять натовп з автоматами на військо, - військовий експерт Катков
18:01
Ненсі Фезер
Німеччина готова прийняти російських дезертирів, – міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер
17:57
Грузія та США
США передали Грузії безпекової допомоги на $11,5 млн
17:48
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:23
Фракція "Європейської Солідарності" в Одеській міськраді закликає демонтувати пам’ятник Катерині II
17:16
МАГАТЕ провела інспекції на Чорнобильській АЕС та в Інституті ядерних досліджень НАН
МАГАТЕ провела інспекції на Чорнобильській АЕС та в Інституті ядерних досліджень НАН
17:10
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
Мобілізація може зруйнувати цивільну авіацію Росії. Призивають пілотів, авіадиспетчерів та бортпровідників
17:08
Оновлено
Кількість загиблих зросла до 31 людини: в Ірані тривають протести через смерть 22-річної Махси Аміні
17:01
Мі-8
Нацгвардієць з "ігли" збив ворожий гвинтокрил Мі-8 на Запорізькому напрямку
16:58
Казахстан
Казахстан не надаватиме прихисток росіянам, які тікають від мобілізації
16:49
Донеччина, Часів Яр, Школа мистецтв
У Часовому Яру на Донеччині окупанти обстріляли касетними боєприпасами школу мистецтв
16:46
Ексклюзив
мобілізація рф солдати орки
В Росії потенційно можуть мобілізувати понад 25 млн осіб, - ексголова Донецької ВЦА Жебрівський
16:36
парашутовані бетонобійні авіабомби ФАБ-500 у Куп'янську
У Куп'янську окупанти скидали авіабомби просто на приватні будинки: правоохоронці фіксують злочини РФ
16:30
Латвія
У Латвії на два роки заборонили ретрансляцію російських і білоруських телепрограм
16:28
Пес Патрон і "чотирилапий розвідник" Тор отримали нагороди
16:25
Паспорт громадянина України у додатку "Дія"
На криптобіржі тепер можна верифікуватися через застосунок "Дія"
16:23
кібербезпека
Естонія є одним з найактивніших партнерів України у захисті від російських кібератак, - міністр Ярван
16:15
Латвія
Сейм Латвії посилив вимоги до видачі посвідок на проживання росіян і білорусів
16:12
США Китай
Законодавці США посилюють тиск на великі банки через зв'язки з Китаєм, - Reuters
15:56
Оновлено
обстріл
Росіяни вдарили по Запоріжжю 9 ракетами: влучили в електропідстанцію, готель, з-під завалів визволили 6 людей. Є загиблий
15:53
Ексклюзив
Окупанти вигадують заходи, щоб забезпечити присутність людей для участі у "референдумі", - депутат Запорізької облради Лишенко
15:51
ЗСУ затрофеїли переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1"
ЗСУ захопили сучасну ворожу переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1"
15:40
сепар днр
Окупанти планують залучити дітей до участі у псевдореферендумі на Донеччині
15:31
путін путлер
У засекреченому пункті указу Путіна йдеться про мобілізацію в РФ до 1 млн людей, - ЗМІ
15:29
Фінляндія
Засновник Yandex та брати Ротенберги. У Фінляндії арештували активи підсанкційних російських олігархів
15:24
Ексклюзив
Павло Клімкін
Останні дії Путіна вказують на велике бажання провести переговори, - Клімкін
15:22
Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні побачив наслідки агресії РФ в Ірпені
Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні на власні очі побачив наслідки агресії РФ в Ірпені
15:15
путін
У Путіна пропонують відправляти до армії мігрантів із громадянством Росії
15:02
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада готова допомогти відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру України
14:47
Теракт у Донецьку
В окупованому Донецьку армія РФ обстріляла район Центрального ринку: є жертви
14:46
Інгріда Шимоніте
Ні Литва, ні інші держави не зобов’язані рятувати росіян від мобілізації, - прем'єрка Шимоніте
14:44
"Вирвати очі Путіну": Гончаренко центри оголосили всеукраїнський збір на 10 антидронових рушниць для ЗСУ
14:44
на фото: балкер
Балкер BC VANESSA із 30 тис. тонн зерна на борту вирушив з українського порту до Афганістану
14:32
З початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала щонайменше 270 релігійних споруд в Україні
З початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала щонайменше 270 релігійних споруд в Україні
14:28
Ексклюзив
Путін
"Путін загнав себе у пастку": Клімкін про мобілізацію у РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV