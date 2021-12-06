СБУ розшукує свідків злочинів екскоменданта катівні окупантів "Ізоляція"

Про це інформує пресцентр СБУ.



"СБУ розслідує кримінальне провадження щодо одного з колишніх ватажків "ДНР", який очолював незаконну в’язницю "Ізоляція". Під його керівництвом терористи утримували й катували громадян, зокрема українських військових. Наразі слідчі органів безпеки встановлюють всіх потерпілих від протиправної діяльності зловмисника", - повідомляють у СБУ.



СБУ звертається до людей, котрих незаконно утримували у в’язниці "Ізоляція", і які постраждали від катувань Дениса Куликовського або були свідками тортур, і просить повідомити до Головного слідчого управління СБУ за телефонами: (044) 255-50-69; (093) 458-06-77 (з використанням месенджерів WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

Нагадаємо, 9 листопада в Києві затримали колишнього коменданта донецької в'язниці окупантів "Ізоляція" Дениса Куликовського, який убивав, бив, ґвалтував і катував струмом полонених.

10 листопада, суд заарештував екскоменданта катівні окупантів "Ізоляція" Куликовського на 2 місяці (до 7 січня).

Злочинцю оголосили підозри в торгівлі людьми, порушенні законів війни, створенні терористичної організації та участі у незаконних збройних формуваннях.

12 листопада СБУ оприлюднила свідчення Дениса Куликовського про те, як у в'язниці російських окупантів "Ізоляція" катували людей.

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