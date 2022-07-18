Україна заарештувала білоруські локомотиви, якими перевозили військові угрупування РФ

Про це повідомляє у Telegram пресслужба СБУ.

Орієнтовна вартість заарештованого майна становить понад 70 млн грн.

За даними СБУ, локомотиви використовували для перевезення особового складу, озброєння, військової техніки і засобів тилового забезпечення російських загарбників до північних кордонів України. У подальшому ці особи воювали проти українських військових у Київській та Чернігівській областях.

СБУ встановила місцезнаходження локомотивів на території Київщини та ідентифікувала їх використання у злочинах проти України.

Раніше суд заарештував корпоративні права та нерухомість 11 українських підприємств, які належать російським компаніям "Роснафта", "Росатом" і "Газпром".

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Україна арештувала російські активи вже щонайменше на 33 млрд грн.

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