Україна заарештувала білоруські локомотиви, якими перевозили військові угрупування РФ
За матеріалами СБУ заарештовано білоруські локомотиви, якими РФ перекидала військові угруповання РФ до кордонів України
Про це повідомляє у Telegram пресслужба СБУ.
Орієнтовна вартість заарештованого майна становить понад 70 млн грн.
За даними СБУ, локомотиви використовували для перевезення особового складу, озброєння, військової техніки і засобів тилового забезпечення російських загарбників до північних кордонів України. У подальшому ці особи воювали проти українських військових у Київській та Чернігівській областях.
СБУ встановила місцезнаходження локомотивів на території Київщини та ідентифікувала їх використання у злочинах проти України.
- Раніше суд заарештував корпоративні права та нерухомість 11 українських підприємств, які належать російським компаніям "Роснафта", "Росатом" і "Газпром".
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Україна арештувала російські активи вже щонайменше на 33 млрд грн.
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