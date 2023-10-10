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Що відомо про мера Сум Олександра Лисенка, якого відсторонили від посади

Тетяна Яворська
10 жовтня, 2023 вiвторок
21:24
Статті Міський голова Сум Олександр Лисенко

Відсторонення від роботи мерів міст в Україні стає дедалі частішим явищем. Так на початку цього року на рік роботи відсторонили від посади мера Чернігова, а у липні ту саму процедуру провели щодо міського голови Рівного Олександра Третяка

Міський голова Сум Олександр Лисенко вже третій цього року, кого позбавляють права керувати містом. Його звинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі – майже 1,5 млн грн.

Еспресо розповідає, хто такий мер Сум і чому до нього прикута увага суспільства. 

Хто такий Олександр Лисенко: біографія

52-річний Олександр Лисенко очолює Суми 9 років. Він уродженець Москви, де народився у 1971 році в родині військовослужбовця. Згодом родина переїхала і він навчався у Бахмуті на Донеччині, а вже у 1984 році переїхав до Сум. Як і батько обрав військову спеціальність – навчався у Донецькому вищому військово-політичному училищі інженерних військ і військ зв'язку. Із ЗСУ звільнився одразу на початку Незалежності – у 1992 році. 

Одружений з Оленою Лисенко, співвласницею компанії ТОВ "Дарина-2015" з перероблювання молока та виробництва сиру.

Почав займатись транспортним бізнесом і у 2006 році очолив підприємство ТОВ "Сумитранс–С" ставши директором (на сьогодні це підприємство не працює).

Політична діяльність

У 2006 році майбутнього міського управлінця зацікавила політика. Він став членом політичної партії "Батьківщина", до речі, якраз у період між прем'єрствами Юлії Тимошенко.

У 2010 році керував районним виборчим штабом Тимошенко, коли вона була кандидаткою у президенти. Керував міським та обласним осередками "Батьківщини" у Сумах.

У 2011 році закінчив Сумський університет та здобув другу вищу освіту за спеціальністю "менеджмент організацій". 

Балотувався до Верховної Ради 7 та 8 скликань від "Батьківщини", але до парламенту не був обраний. Був помічником народного депутата Олександра Турчинова. З 27 лютого 2014 року виконував обов'язки міського голови Сум. За декілька місяців на позачергових виборах Лисенка обрали міським головою. У 2020 році його переобрали мером Сум.

Гроші не для себе, а для людей

Олександр Лисенко вже не вперше потрапляє у скандал, де йдеться про гроші.

Так у 2018 році суд, за поданням НАЗК, визнав Лисенка винним через  конфлікт інтересів при ухваленні рішення про підвищення граничного розміру премії мера Сум зі 150% до 300%. Збільшення розміру премії було пов'язано не з якісно зробленою роботою у 2017 році, а саме з метою збільшення рівня заробітної плати мера за рахунок премії. На судовому засіданні він пояснював, що використовував суми премій не на власні потреби, а для допомоги людям. Тоді суд визнав міського голову винним в адміністративному порушенні, однак штраф так і не стягнули через закінчення термінів, передбачених законодавством.

У 2019 році НАЗК знову звинувачувало та склало 4 протоколи на Лисенка через виписування собі премій в розмірі від 65% до 270% від суми окладу. Загалом Лисенко регулярно преміював співробітників виконавчого комітету міської ради й в тому числі себе.

До речі, чи не найвідоміший вислів Лисенка, який датований 2017 роком: тоді у відповідь на пропозицію перевізників підняти тариф за проїзд, мер  відповів: "Хрін їм, а не 5 гривень".

Заслуги та статки

На початку повномасштабного вторгнення, 6 березня 2022 року, президент Володимир Зеленський  нагородив Лисенка орденом "За мужність" ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників. 

Олександр Лисенко крім усіх вищезазначених занять, ще й цікавиться спортом. Він керує наглядовою радою футбольного клубу "Суми".

Згідно з декларацією про доходи за 2020 рік, доступ до якої був ще відкритим у 2021 році мер заробив 568 тис. грн зарплати (47,3 тис. грн на місяць). Готівкою зберігав 160 тис. грн  та 10 тис. дол.

Дружина і донька мера за той рік не заробили нічого, як і в попередні роки, проте у дружини з’явилася нова земельна ділянка на 540 кв.м в Сумах.

Мер Сум був найбільшим автовласником у мерії. Тоді він мав 5 Газелей, БАЗ, та саморобний автопричіп.

Дружина володіла 31% корпоративних прав у ТОВ "Дарина-2015" на 310 грн. Вже у 2021 році мер Сум повідомляв в НАЗК про суттєві зміни в майновому стані – він продав нерухоме майно за 198 тис.грн.

Що стало причиною відсторонення мера Лисенка

За даними правоохоронців Лисенко і директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Олександр Журба вимагали в місцевої компанії з вивезення сміття хабар у 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу. 2 жовтня НАБУ та СБУ затримали мера Сум та його поплічника під час отримання хабаря у 1,4 млн грн. Пізніше їм повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Дії мера Сум та директора Департаменту кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України – одержання хабаря в особливо великому розмірі. За ступенем тяжкості – злочин тяжкий.

Міський голова Сум Олександр Лисенко

Фото: СБУ

4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Лисенку. За словами заступника керівника САП Андрій Синюка, прокурори клопотали про його арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави, проте його арештували на два місяці з можливістю внесення застави у 3 млн грн.

6 жовтня Лисенка випустили під заставу. А вже у понеділок, 9 жовтня, суд на 2 місяці відсторонив його з посади міського голови.

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