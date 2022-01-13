Шерман: РФ не взяла на себе зобов'язань щодо деескалації біля українського кордону

Про це пише CNN.



За словами Шерман, незрозуміло чи збирається Росія використовувати перемовини як привід для заяв, що дипломатія не спрацювала.



Вона повідомила, що зустріч завершилася "тверезим закликом союзників з НАТО до Росії" відповісти на можливості, запропоновані міжнародною спільнотою для деескалації ситуації біля українського кордону, а також стати на шлях дипломатії.



Заступниця Держсекретаря розповіла, що США та її союзники не розуміють, що має на меті президент РФ Володимир Путін.



В офіційних заявах російські чиновники зазначали, що їхня країна може вдатися до воєнних дій, якщо політичні зусилля не будуть успішними. Це відбулося після того, як російські військові провели навчання з бойовою стрільбою біля кордону з Україною.



"Коли сьогодні вранці повідомляють про навчання з бойовою стрільбою, то що це?Ідеться про вторгнення? Ідеться про залякування? Це спроба підривної діяльності? Я не знаю", - сказала Венді Шерман.



Вона наголосила, що такі дії не сприяють досягненню дипломатичних рішень.



"Жодних зобов'язань щодо деескалації не було й немає. Не було й заяви, що цього не буде", - уточнила заступниця Держсекретаря США.



Вона висловила думку, що РФ сама не розуміє, як діятиме після перемовин зі США й НАТО.



"Є над чим працювати, є місця, де ми можемо зміцнити взаємну безпеку. Є місця, де ми не можемо. Але прогресу можна досягти", - додала Шерман.



Заступниця Держсекретаря зауважила, що США та їхні союзники з НАТО ще раз наголосили, що вимога Росії не дозволяти Україні вступати в Альянс не має сенсу. Також вона зазначила, що важко зрозуміти як РФ може відчувати загрозу з боку України, маючи найбільші в Європі звичайні збройні сили.



Венді Шерман зазначила, що Володимир Путін міг розмістити війська біля України, "щоб тиснути на Європу та США, чинити тиск на євроатлантичні амбіції", щоб... залякати, примусити і сказати: "У мене є палички-виручалочки, які я можу внести в цю дискусію".



Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко наголосив, що Росія вдасться до військових дій, якщо політичний курс не зможе запобігти її безпековим загрозам.



"У нас є набір законних військово-технічних заходів, які ми використовуватимемо, якщо відчуємо реальну загрозу безпеці, а ми її вже відчуваємо, якщо наша територія розглядатиметься як об'єкт для спрямованого удару. Звичайно, ми не можемо з цим погодитися. Ми вживемо всіх необхідних заходів, аби воєнними засобами відвести загрозу, якщо не вийде політичними засобами", - пояснив він.



За його словами, РФ повідомила НАТО, що теперішня ситуація стає для неї "нестерпною".



"Російська сторона неодноразово пропонувала Альянсу вжити заходів з деескалації ситуації. З боку Альянсу російські ініціативи були проігноровані. Це створює передумови для інцидентів та конфліктів, підриває основи безпеки", - заявив заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін.

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