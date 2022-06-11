Шмигаль обговорив створення мобільних сховищ зерна з федеральним міністром з питань продовольства Німеччини Ездеміром
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з федеральним міністром з питань продовольства та сільського господарства Німеччини Джемом Ездеміром для обговорення створення сховищ зерна
Про це повідомив Денис Шмигаль.
"За попередніми оцінками, у жовтні нам може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю - для 10-15 млн тонн. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ. Тож наголосив, що допомога Німеччини була б цінною та своєчасною", - заявив він.
Крім того, прем'єр-міністр України обговорив з федеральним міністром з питань продовольства та сільського господарства Німеччини роль країни у відновленні України.
Денис Шмигаль розповів про нову економічну стратегію України, яка складається з низки програм, зокрема підтримки переробної та аграрної промисловості. Він сподівається, що Німеччина долучиться до відновлення України.
"Надання грантів малим і середнім підприємцям на розвиток цих галузей стало б сильним поштовхом для української економіки", - додав він.
- 8 червня, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про реалістичність створення "зернового коридору" в Чорному морі за участі ООН, РФ, України та Туреччини.
- Пізніше радник з морської безпеки при ООН Пітер Адамс заявив, що розмінування головних портів України може зайняти кілька місяців, якщо навіть воно почнеться негайно.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе