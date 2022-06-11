Шмигаль обговорив створення мобільних сховищ зерна з федеральним міністром з питань продовольства Німеччини Ездеміром

Про це повідомив Денис Шмигаль.

"За попередніми оцінками, у жовтні нам може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю - для 10-15 млн тонн. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ. Тож наголосив, що допомога Німеччини була б цінною та своєчасною", - заявив він.

Крім того, прем'єр-міністр України обговорив з федеральним міністром з питань продовольства та сільського господарства Німеччини роль країни у відновленні України.

Денис Шмигаль розповів про нову економічну стратегію України, яка складається з низки програм, зокрема підтримки переробної та аграрної промисловості. Він сподівається, що Німеччина долучиться до відновлення України.

"Надання грантів малим і середнім підприємцям на розвиток цих галузей стало б сильним поштовхом для української економіки", - додав він.

8 червня, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про реалістичність створення "зернового коридору" в Чорному морі за участі ООН, РФ, України та Туреччини.

Пізніше радник з морської безпеки при ООН Пітер Адамс заявив, що розмінування головних портів України може зайняти кілька місяців, якщо навіть воно почнеться негайно.

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