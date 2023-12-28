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Шойгу каже "звільнили": "Інформаційний спротив" пояснив, яку частину Мар'їнки контролює ЗСУ

28 грудня, 2023 четвер
15:28
Війна з Росією Карта. Мар'їнка_2612

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що ворог розпочав наступальні дії не в найкращий для себе період

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Мар'їнку росіяни намагалися окупувати майже 2 роки. І навіть сьогодні, коли ворог контролює більшу частину, є невеликий відтінок у північно-західному секторі, який контролюється Силами оборони України. Не можна говорити, що ми повністю там щось контролюємо, але це багато про що говорить. Навіть, коли Шойгу доповідав Путіну, що вони "звільнили" Мар'їнку. Так, "звільнили", але не повністю, як вони кажуть. А головним є те, що ворог розпочав наступальні дії не в найкращий період - це осінь, зима. Що говорить про те, що немає об'єктивного сенсу в цих наступальних діях. Тому, що саме зараз зростають втрати ворога", - пояснив Коваленко.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" також додав, що росіянам для ефективних наступальних дій не вистачає ресурсів.

"Зоною відповідальності на Донеччині є група військ РФ "Південь", яка налічує понад 165 тис. особового складу. Однак, ворог використовує підрозділи з інших груп військ, щоб реалізовувати наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки, Бахмута. Тобто росіяни не можуть обійтися цим ресурсом. Це свідчить про те, що для можливості ефективних наступальних дій, противнику не вистачає ресурсу, як людського, так і механізованого", - наголосив Коваленко.

  • У понеділок, 25 грудня, у ЗСУ спростували інформацію про те, що російська армія нібито захопила Мар'їнку на Донеччині, про що міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів своєму президенту Володимиру Путіну.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові наразі ще перебувають у північній частині Марʼїнки.
  • Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що маленька частина Мар'їнки на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ, проте РФ майже знищила місто.
  • Аналітики ISW припускають, що потенційне захоплення Мар'їнки не прогнозує окупантам значного оперативного просування вперед.








 

Новини
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Сергій Шойгу
окуповані території
Мар’їнка
Авдіївка
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