Штурмували міста Півдня й Сходу та грабували елеватори: 15 терористів "Л/ДНР" отримали по 15 років ув'язнення
За матеріалами СБУ ще 15 бойовиків "Л/ДНР" отримали по 15 років ув'язнення. Терористи розграбовували елеватори Херсонщини та воювали проти ЗСУ на декількох напрямках
Про це поінформувала Служба безпеки України.
Правоохоронці зібрали докази вини 15 учасників терористичних угруповань "Л/ДНР", які штурмували міста на півдні та сході України.
Зокрема чоловіки з тимчасово окупованих Донеччини й Луганщини брали участь у бойових діях проти ЗСУ на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках. Серед них були снайпери й гранатометники.
Також терористи грабували окуповані території: "виконували вказівки Кремля щодо розграбування місцевих елеваторів та незаконного вивезення українського зерна з тимчасово захоплених причорноморських районів України до РФ".
Зазначається, що чоловіки потрапили до полону українських захисників під час контрнаступу на Півдні та Сході України. Суд призначив їх покарання - 15 років ув'язнення за ст. 111 (державна зрада) та ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
- Нагадаємо, 14 грудня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника окупантів, який організував перевезення військових РФ автобусами з Криму до Херсона.
- Днем раніше інформували, що СБУ ідентифікувала колаборанток, які ініціювали та організувати "референдум" на Луганщині. Серед них представниця "ЛНР" на переговорах у Мінську та псевдодепутатки окупаційної ради.
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