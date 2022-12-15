Про це поінформувала Служба безпеки України.

Правоохоронці зібрали докази вини 15 учасників терористичних угруповань "Л/ДНР", які штурмували міста на півдні та сході України.

Зокрема чоловіки з тимчасово окупованих Донеччини й Луганщини брали участь у бойових діях проти ЗСУ на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках. Серед них були снайпери й гранатометники.

Також терористи грабували окуповані території: "виконували вказівки Кремля щодо розграбування місцевих елеваторів та незаконного вивезення українського зерна з тимчасово захоплених причорноморських районів України до РФ".

Зазначається, що чоловіки потрапили до полону українських захисників під час контрнаступу на Півдні та Сході України. Суд призначив їх покарання - 15 років ув'язнення за ст. 111 (державна зрада) та ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 14 грудня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника окупантів, який організував перевезення військових РФ автобусами з Криму до Херсона.

​​Днем раніше інформували, що СБУ ідентифікувала колаборанток, які ініціювали та організувати "референдум" на Луганщині. Серед них представниця "ЛНР" на переговорах у Мінську та псевдодепутатки окупаційної ради.

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