Швеція слідом за Фінляндією оголосила про небажання розміщувати в себе ядерну зброю після вступу до НАТО
Швеція не розміщуватиме на своїй території ядерну зброю після вступу до НАТО
Про це заявив глава МЗС Швеції Тобіас Білльстрем, передає Møre.
Міністр зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу. При цьому він заявив, що країна не розміщуватиме на своїй території ядерну зброю.
16 листопада парламент Швеції має провести голосування за зміни до конституції країни, які дозволять посилити антитерористичні закони, що є ключовою вимогою Туреччини для схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО.
- 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
- 7 листопада президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що його країна після вступу до НАТО не розміщуватиме на своїй території ядерну зброю.
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