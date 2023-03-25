Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Найважливіший елемент, якого немає в тексті мирної ініціативи Китаю - це заклик до Росії вивести свої війська з України. А це свідчить про те, що Сі Цзіньпін дійсно намагається непомітно підтримувати Росію та Путіна. Інші елементи формули також неявно критикують Росію і закликають її діяти по-іншому. Китайський мирний план охоплює фундаментальний міжнародно-правовий принцип територіальної цілісності держав та їхнього суверенітету", - підкреслив Брайза.

За словами дипломата, Сі Цзіньпін, як і Володимир Путін знає, що Путін грубо порушив основний принцип міжнародного права і Статуту ООН своїм неспровокованим вторгненням в Україну, яке почалося ще у 2014 році.

"Робимо висновок, що Сі Цзіньпін не так вже й сліпо підтримує Путіна. Він розуміє, що для досягнення справедливого миру Росія повинна вивести всі свої війська з України. В іншому випадку Росія буде порушувати територіальну цілісність України", - додав Брайза.