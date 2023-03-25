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Головна війна з Росією Сі Цзіньпін знає, що Путін грубо порушив основний принцип міжнародного права і Статуту ООН, - дипломат Брайза
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Сі Цзіньпін знає, що Путін грубо порушив основний принцип міжнародного права і Статуту ООН, - дипломат Брайза

25 березня, 2023 субота
20:30
війна з Росією Путін і Сі Цзіньпін у Москві

Ексрадник державного секретаря США, колишній директор у Раді нацбезпеки США з питань Європи та Євразії Метью Брайза вважає, що Сі Цзіньпін не так вже й сліпо підтримує Путіна

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Найважливіший елемент, якого немає в тексті мирної ініціативи Китаю - це заклик до Росії вивести свої війська з України. А це свідчить про те, що Сі Цзіньпін дійсно намагається непомітно підтримувати Росію та Путіна. Інші елементи формули також неявно критикують Росію і закликають її діяти по-іншому. Китайський мирний план охоплює фундаментальний міжнародно-правовий принцип територіальної цілісності держав та їхнього суверенітету", - підкреслив Брайза.

За словами дипломата, Сі Цзіньпін, як і Володимир Путін знає, що Путін грубо порушив основний принцип міжнародного права і Статуту ООН своїм неспровокованим вторгненням в Україну, яке почалося ще у 2014 році.

"Робимо висновок, що Сі Цзіньпін не так вже й сліпо підтримує Путіна. Він розуміє, що для досягнення справедливого миру Росія повинна вивести всі свої війська з України. В іншому випадку Росія буде порушувати територіальну цілісність України", - додав Брайза.

  • У лютому Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. Пекін закликав поважати суверенітет усіх країн, припинити вогонь, розпочати переговори, вирішити гуманітарну кризу, захистити цивільних і військовополонених.
  • 20 березня в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години. 
  • 4 квітня Президент Франції Емманюель Макрон вирушить до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Париж закликав подвоїти зусилля, аби зупинити КНР від посилення підтримки вторгнення РФ. 
  • Президент США Джо Байден заявив, що Китай поки не надавав Росії летальної зброї для війни в Україні, але це зовсім не означає, що він не робитиме цього надалі
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