Про це повідомляє Суспільне з посиланням на ОК Південь.

Пізніше з'явилося повідомлення, що сили ППО збили ворожу ракету над Одеською областю.

15 вересня Росія вдарила по Кіровоградщині ракетами, одну з них збила ППО.

Того ж дня у Кропивницькому прогриміли вибухи, повідомляють, що працювала ППО.