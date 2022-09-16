Сили ППО збили "Калібр" над Одещиною
Уночі 15 вересня росіяни запустили з акваторії Чорного моря ракету морського базування "Калібр"
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на ОК Південь.
Пізніше з'явилося повідомлення, що сили ППО збили ворожу ракету над Одеською областю.
- 15 вересня Росія вдарила по Кіровоградщині ракетами, одну з них збила ППО.
- Того ж дня у Кропивницькому прогриміли вибухи, повідомляють, що працювала ППО.
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