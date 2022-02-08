"Ситуація 1938 року нашого покоління": прем'єрка Литви про російські війська у Білорусі

Про це повідомляє The Guardian.



"Це ситуація 1938 року для нашого покоління. Нейтралітет допомагає агресору, і ніколи - жертві", - наголосила прем'єрка Литви.



Шимоніте підкреслила, що ландшафт безпеки в країнах Балтії та Східної Європи може змінитися назавжди, якщо російські війська, скупчені на кордоні з Україною, почнуть інтегруватися з білоруськими. Вона припустила, що ця ситуація зумовлюється політичною слабкістю самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.



"Нинішнє нарощування російських сил у Білорусі є незапланованим. У 2021 році пройшли військові навчання РФ. Якщо ці військові навчання означатимуть, що озброєння та війська залишаться на території Білорусі на невизначений термін, це суттєво змінює ситуацію", - заявила Шимоніте.



За її словами, це означатиме збільшення присутності НАТО - і це не буде провокацією, а реакцією на зміну обставин на кордонах Альянсу.



"Зараз на цій території купа зброї. Російські підрозділи, що розташовані на півдні країни, можуть дуже швидко перекидатися. Тривають різноманітні гібридні атаки. Розвалюються трубопроводи. Ось так, на жаль, діють ці режими", - сказала Шимоніте та додала, що для Москви не існує червоних ліній.



2 лютого російські й білоруські військові, які беруть участь у перевірці сил реагування Союзної держави, розпочали навчання на полігонах. У міністерстві оборони Білорусі заявили, що після спільних навчань "Союзна рішучість - 2022" у лютому війська РФ покинуть територію країни.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, станом на 3 лютого біля кордону України перебувало близько 115 тис. російських військових, зокрема в Білорусі, а також у ОРДЛО та окупованому Криму.