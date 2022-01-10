Ситуація у Казахстані дає Путіну шанс розмовляти зі США, російські ЗМІ проводять паралелі з Україною, - Клімкін

Про це він сказав у ефірі "Великого ефіру Василя Зими".



"Я впевнений, що російські спецслужби готувалися до подібного сценарію. На жаль, Путін отримав ситуативну перемогу. Вона не є стратегічною, не є глобальною. Перше- він затягнув туди війська ОДКБ і показав, що блок, щонайменше існує і якимось чином працює. Це завжди була мета Росії. Другий момент - зараз війська, коли вони будуть виводитись і за яких умов, і тут у Путіна є момент для торгів. Третій момент - введення військ ОДКБ, залишило поки Китай "при своїх", - заявив Клімкін.



Ексміністр вважає, що у росіян з'явилась тема для розмови з американцями, які не хочуть подальшого просування Китаю.



"Вони отримали тимчасовий вплив на керівництво Казахстану і ситуацію там. Тепер потрібно зрозуміти, яким чином ключові гравці будуть грати, оскільки для Туреччини - це проблема, для Китаю - проблема, для США, можливо, проблема. Тим не менше, ми бачимо, що емоції були справжніми, якби це не було підтримано чи організовано. Причина - в укладі, соціальному договорі, в суспільстві. Друге - що ми бачимо, що будь-який трансфер (влади, - ред.), який організовано понятійно, він не працює", - додав він.



Клімкін звернув увагу на заяви російських ЗМІ.



"Зараз вони качають декілька тем. Вони намагаються проводити паралелі між нами та Казахстаном. Тема міфічних протестів в Україні, яка може виникнути на темі енергетичного колапсу. Це абсолютне замовлення. Це викладається на основі одного "темника".Це означає, що вони готують такий підхід. Те, що відбувається в Казахстані, дало Путіну ситуативно певний шанс розмовляти про це з американцями", - підсумував ексочільник МЗС.



Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану для допомоги у придушенні протестів.

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".

МЗС України засудило насильство під час подій у Казахстані.

Посольство Казахстану назвало "вкидом" повідомлення про нібито український слід у протестах.