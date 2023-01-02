Про це повідомляє Укренерго.

"У ніч на 2 січня росіяни знову атакували дронами енергетичну інфраструктуру. На жаль, є пошкодження", - нагадали в компанії.

"Водночас станом на 11:00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована.

Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних і 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період", - додали там.

Що стосується Києва, то там ситуація ускладнилась унаслідок нічної ворожої атаки, але відновлювальні роботи вже розпочато.

Мер Віталій Кличко заявив, що вночі 40 дронів-камікадзе йшли на Київ: 15 знищили над сусідніми областями, 3 - на Київщині і 22 дрони - над столицею. За його словами, в результаті нічного обстрілу пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

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