Про це директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос сказав у ефірі Еспресо.

"Це скоріше спроба заробити. В цьому сенсі, турки не відходять від своїх уявлень про життя - вони так роблять, якщо можна так заробити гроші, вони зароблять. Інша річ, що Ердоган, стикнувшись з потребою солідарності з його позицією, зокрема, щоб не перешкоджали йому воювати з Сирією. Він потребує солідарності, а, значить, сам має більше уваги приділяти фактам недоброчесної поведінки своїх громадян і фірм", - зазначив він.

Експерт додав, що Туреччина стверджувала, що все це відбувається без її відома.

"Я розумію, що це скоріше спроба гарної міни при поганій грі. Головним індикатором того, як буде Туреччина поводитися далі буде історія з цим суховантажем, з краденим українським зерном з порту Бердянська і рішення, яке буде прийнято владою. Буде створений прецедент і спираючись на нього, можна буде вимагати поводження і з іншими вантажами з краденим українським зерном", - додав Семиволос.

Він наголосив, що Туреччина може політичним рішенням може змусити заарештувати судна.

"Якщо вони будуть йти з Криму, ми знаємо, що турки закривали очі на це. Якщо виникне прецедент, то можна буде говорити про більш жорстку позицію щодо цієї пшениці. В цілому, Туреччина зацікавлена бути рятівником Близького Сходу та вибудовує цілу конструкцію, яка, на його думку, дозволить поступово розблокувати Одесу. Це складна і серйозна операція", - підсумував експерт.

3 липня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина затримала судно, яке прибуло з окупованого російськими військовими Бердянська.