"Схожа на зустріч очільників США та СРСР": професор Нью-Йоркського університету Айзенберг про переговори Байдена та Сі Цзіньпіна

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"

“Не треба очікувати чогось надзвичайного від зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Жодних проривів та надзвичайних рішень не буде. Мені здається, що вони точно домовляться про відновлення прямого звʼязку між міністерствами оборони та генеральними штабами, який був припинений китайською стороною. Також вони можуть домовитись про якісь речі, що стосуються торгівлі. Звичайно ж вони будуть обговорювати те, що відбувається у світі. Джо Байден буде акцентувати й на тому, що Китай економічно допомагає Росії", - вважає Айзенберг.

Професор назвав хорошим сигналом зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

"Очікувати, що Байден та Сі Цзіньпін домовляться про якийсь новий світ абсолютно не варто. Це буде більше схоже на зустріч радянських та американських керівників під час холодної війни. Зараз у Китаї називають такий період контрольованою конфронтацією. Однозначно добре, що вони будуть розмовляти, адже це краще ніж воювати", - додав він.