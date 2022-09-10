Про це повідомляє Національна поліція України.

Евакуацією керував начальник поліції Вугледара Денис Олениченко. Він разом з іще кількома поліцейськими допомогли чотирьом мешканцям міста - двом чоловікам і двом жінкам - зібрати речі, посадили їх у машину та швидко рушили. Одразу після цього позаду машини вибухнув снаряд, потім ще один. Вивезти всіх вугледарців вдалося неушкодженими.

Евакуйовані розповіли, що обстріли міста посилилися. Так, за останній тиждень зруйновано щонайменше чотири багатоповерхівки, є вбиті.

"Скидають ракети з людський зріст. Немає води, газу, світла, їжі. За останні три місяці ми схудли на 13 кг", - ділиться одна з жінок. У дев'ятиповерхівці, де вона мешкала, залишилося ще дві родини з дітьми.

Подружжя хотіло пережити зиму у Вугледарі. Для цього вони запаслися дровами, купили буржуйки. Однак ворожі обстріли та проблеми дружини із зором не лишили їм вибору: довелося евакуюватися.

Станом на 9 вересня з Донеччини від початку повномасштабної війни евакуювали 1,3 млн людей.