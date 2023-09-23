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Головна Війна з Росією "Скільки це може тривати?": волонтерка Корчинська про недостатнє забезпечення нових бригад бойових медиків, які заходять на лінію фронту
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"Скільки це може тривати?": волонтерка Корчинська про недостатнє забезпечення нових бригад бойових медиків, які заходять на лінію фронту

23 вересня, 2023 субота
11:02
Війна з Росією Бойові медики

Оксана Корчинська, волонтерка, медична координаторка прифронтового стабпункту, зазначила, що нові бригади зайшли без майна, з мізерною кількістю техніки для евакуації, без медикаментів, з неякісними аптечками та турнікетами

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У нас зараз є нові проблеми, нові виклики. По лінії фронту ротувалися бригади, прийшли нові, які замінили тих, хто був у нашій зоні відповідальності понад рік і навіть півтора. Але нові бригади зайшли без майна, з мізерною кількістю техніки для евакуації, без медикаментів, з неякісними аптечками та турнікетами. Скільки це може тривати? Вже сил немає", - сказала медична координаторка прифронтового стабпункту.

Оксана Корчинська зауважила, що кожного разу це стихійна біда, коли заходить нова бригада, яка нічого не має, у якої нічого не вистачає.

"Я офіційно хочу звернутися до керівництва Запорізького та Дніпровського госпіталів. Ваша зона відповідальності - ОУВ "Запоріжжя" (оперативне угруповання військ, – ред.), тому, будь ласка, налагодьте постачання у нові бригади, які заходять на лінію фронту. Боляче бачити ці списки, цих бідних медиків, які для своїх стабпунктів на фронті шукають майно, лікарські засоби та інше. Це нікуди не годиться. Бригада повинна заходити вже підготовленою. Бо, заходячи на фронт, у них починається потік поранених, а вони паралельно шукають волонтерів й благодійників, щоб їм допомогли у забезпеченні. Не повинно так бути через півтора року. Не повинно командування Медичних сил випускати бригади на лінії фронту непідготовленими медичним забезпеченням", - підкреслила Корчинська.

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Україна
Медицина
військові
ЗСУ
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