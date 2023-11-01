"Слово у війні" на Via Carpatia: знайомимо з дитячими письменниками, які пишуть про війну

Еспресо, який став генеральним інформаційним партнернером Via Carpatia, знайомить із письменниками, які розповідають про війну дітям.

Анастасія Нікуліна

Народилася у Львові. Пише книжки різних жанрів для широкої аудиторії. Анастасія Нікуліна є співавторкою з Олегом Бакуліним гостросоціальної драми "Все буде добре", психологічного трилера "Більше нікому". Гостросоціальна психологічна драма "Сіль для моря, або Білий Кит" екранізована у 2021 році. Також авторка написала молодіжний екстремальний роман "Зграя", романтичне міфологічне фентезі "Завірюха" та пригодницьку історію для дітей "Викрадачі снігу". Роман "Зграя" увійшов до короткого списку премії "Книга року BBC-2018" та переміг у премії "Еспресо. Вибір читачів 2019". А пригодницький роман "Я іду шукати" став "Книгою року-2022". З початком повномасштабного вторгнення очолила службу громадського порядку великого волонтерського центру, потім налагодила потужну інформаційну кампанію щодо підтримки України у Німеччині. Активно перекладає англійською важливі меседжі української молоді, щоб друкувати їх у іноземних соціальних медіа і електронних ресурсах. Свої досвіди проживання викликів у тилу Анастасія втілила у книгу, ілюстровану плакатами Олександра Грекова, яка допомагає підліткам знайти ґрунт під ногами . У книзі "Відбій повітряної тривоги" багато молодіжного "стьобу", сарказму щодо росіян, які скоюють воєнні злочини в Україні. Зараз Анастасія знайомить дорослих дітей з уривками майбутньої книги з умовною назвою "Історії бананової вулиці", яка оповідатиме про життя в укритті її будинку, де лежанки утеплялись коробками з-під бананів. Учасники зустрічей з авторкою розказують свої досвіди перебування в укритті і деякі сюжети можуть опинитись в майбутній книзі Анастасії Нікуліної

Дара Корній

Мирослава Замойська, відома дослідниця української міфології, письменниця в жанрі фентезі. Народилася на Волині, мати та дружина воїнів, які захищають нашу землю від загарбників. Твори рясно просякнуті військовою темою та сучасними проблемами національного становлення. На сьогодні авторка понад двох десятків книжок, сім з яких - для дітей. Писала спочатку для дитячої авдиторії, для журналів "Ангелятко", "Ангеляткова наука", та для підлітків у журналі "Однокласник", згодом написала не один роман для дорослої авдиторії, не покидала творити казку для малят. Лауреатка третьої премії "Коронації слова" за роман "Гонихмарник"

Натхненням для написання власних творів авторка називає свою доньку, яка читала закордонне фентезі, а Дара, цікавиться українською міфологією, віруваннями і народними казками розуміла, що можна написати не менш захопливе фентезі засноване на українському грунті.

Творчість Дари Корній вивчають в програмі з української літератури 6 класу.

Останні дилогія - "Пригоди Змія Багатоголового. Діти Сонцівни й молодильні яблука" 2021.та "Пригоди Змія Багатоголового. Білі перли для Білої Королеви" - 2023. Цей фантастичний світ драконів та жар птиць авторка персоніфікує, за традицією українського фольклору. І у цьому царстві присутні наші будні та проблеми, які вдало занурюють дітей у тяжкі миті боротьби за незалежність. Письменниця акцентує, що любов та повага понад усе, що є дуже на часі. Делікатно засобами літератури вводить читачів у складне доросле життя.

Після повномасштабного вторгнення авторка активно проводить читання для маленьких читачів-переселенців та їх батьків, залучена до волонтерства у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Романа Іваничука..

Лариса Ніцой

Мешкає в Києві. Авторка 20 книжок для дітей. Книга "Незламні мураші" увійшла в книгу рекордів України з наймасовішого читання українськими дітьми, а також їй присуджена Премія кабінету міністрів України ім. Лесі Українки. Мураші - історія незламності для найменших. В цій книзі стільки причин дитині проводити паралелі зі звитягою Українського війська, що не потрібні якісь інші напучувальні методики виховання малих патріотів. Книга "Навіщо песикові гавкати" стала у 2021 році соціальною книгою року і отримала премію Національної спілки письменників України ім. Платона Воронька. Книга "Зомба" стала лавреаткою премії в галузі соціальної прози "Гілка каштану". Ці книги у часі воєнних дій - додаткове джерело терапувати своїх дітей самими батьками. Складні теми втрат описуються тими мовними ресурсами, які гартують серденько дитяче і дають відчуття, що неминуче, хоч і невідворотнє, все ж завжди є продовження дороги. Лауреатка та дипломантка міжнародної літературної премії "Коронація слова". Голова громадської організації "Український простір". Амбасадорка української мови.

Леся Кічура

Казкарка і журналістка, одна з найвпізнаваніших дітками казкарок, кандидатка наук із соціальних комунікацій та провідна редакторка театру ім. Марії Заньковецької (м. Львів). Лауреатка премії ім. Н. Забіли за твори для дітей (2020 р.) Узимку 2017 року заснувала авторський соціально-книжковий проєкт "Добрі мамині казки". Видала дев’ять казкових збірок. 2023-го літа "Добрі мамині казки. Найкращі" посіли перше місце в конкурсі від Львівської ОДА "Книжкова Львівщині У рамках проекту було здійснено важливу соціальну місію – чотири перші збірки авторки було видано шрифтом Брайля. Задля промоції соціального проекту "Добрі мамині казки" авторка влаштовує творчі зустрічі для малечі у школах та бібліотеках. Книги пані Лесі, без перебільшення, "живуть" на всіх континентах. Але нам надцінно, що Леся Кічура опікується в памʼять про побратима по перу Володимира Вакуленка бібліотеками Харківщини, які визволили з окупації. Унікальними є "живі" презентації авторки. На них завжди присутні діти, які втратили… Втратили дім, рідних, малу батьківщину. Їх присутність - не лише вияв турботи і уваги авторки, а й можливість "огорнути" словом, бо "Добрі казки" є рекомендовані для бібліотерапевтичних занять.

Любов Відута

Народилася у Львові. Перша книжка "Працьовита бджілка" вийшла 2008 року. У творчому доробку понад 20 книжок, в основному для дітей і підлітків. У 2012 році побачили світ збірки поезій "В країні несполоханого щастя" та "Вітрила простору". Має відзнаку "Золотий письменник України". У 2017 році була переможцем у номінації фентезі від "Коронації слова" за роман "Ловці думок". У 2020 році відзнаки "Коронації слова" отримали романи "За вкраденим часом" і "Бальні танці або Хлопець для Марти". Цікавою є серія "Розвиваємо логіку" для дошкільнят. У доробку авторки є "Абетка" та багато інших розвивально-розважальних книжок для наймолодших читачів. З початком повномасштабного вторгнення авторка долучилася до волонтерства, пізніше стала учасником читань "НеЗамасковані" для ВПО та волонтерів у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Романа Іваничука. Постійна учасниця Книжкової толоки ім. Любові Хомчак, терапевтичних читань для маленьких переселенців та їх батьків.

Марія Людкевич

Українська письменниця. Народилася 1948 року на Івано-Франківщині. Закінчила Коломийське педучилище та Львівський державний університет ім. Івана Франка. Працювала вчителькою молодших класів, журналістом газети "Молода Галичина", редактором львівської газети "Галицьке юнацтво". У творчому доробку понад 50 книжок, 30 з яких - для дітей. Лауреатка Міжнародної літературної премії ім. Дмитра Нитченка, літературної премії "Благовіст", премії ім. Ірини Вільде, Державної літературної премії ім. Лесі Українки, Обласної літературної премії ім. Богдана Лепкого. Авторська самореалізація не завадила створити і розвинути особливо амбітний проєкт - літературну студію "Джерельце" На заняттях діти вчаться майстерності писати вірші та художні твори, читають свої тексти, обговорюють, висловлюють побажання і зауваження щодо написаного товаришами. Марія Йосипівна дуже тактовно і ненав’язливо висловлює свої критичні думки. Випускниками студії є люди, які нині творять літературу і багато з них - виборює нам Свободу на фронті. "Джерельце" святкує 35-річчя і зараз, як ніколи, Марія Людкевич розуміє і втілює практики терапії словом і письмом. Студії покликані спонукати дітей проговорювати важкі ситуації, повʼязані з війною. Авторський воркшоп "Як вирости письменником", зокрема, і навчає терапевтичному письму. І ставить амбітні плани для учасників-дітей - навчитись вербально висловлювати кожне з свої почуттів і планів.

Наталя Тріщ

Народилася 1970 року на Львівщині. З 9 років почала писати вірші. Перша збірка віршів "Білі Бджоли" вийшла друком у 1999 році. Згодом побачили світ книжечки - "У царстві Зеленого Пана" (2001) — збірка загадок, віршів, скоромовок та шарад, "Чому зебра смугаста" (2003) — ігрова збірка для дітей, "Вересень-школярик" (2005) — збірка віршів для дітей, "Цвітопад" (2010) — поетична збірка. Була переможцем поетичного конкурсу у межах просвітницького проекту "Перша книжка для малятка" (2019р.), лауреатом VI Всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся Мартовича у номінації "Дитячі добірки" (2022р.). Вірші та казки Наталі Тріщ побачили світ книжками у видавництві "Підручники та Посібники" (Тернопіль): серія "Загадкові розмальовки"(2018 рік) - "Лісові мешканці", "Водяні мешканці", "Мешканці бабусиного двору", "Великодні розмальовки" (2021 рік), у видавництві AVIAZ (2019 рік) - "Казочки про Зайчика". Вірші друкуються у навчальних підручниках та посібниках для молодших школярів Нової української школи. в дитячих журналах "Джміль", "Вечірня казка". З початком повномасштабної війни пише мотивуючі історії миру та перемоги для дітей прозою. Працює в львівській школі вчителькою молодших класів.

Підготовлено в межах проєкту "Слово у війні", який втілюється ГО “Верховина - квітка Карпат” спільно із ГО "Всеукраїнський демократичний форум", Львівською обласною бібліотекою для юнацтва ім. Романа Іваничука за фінансової підтримки Українського інституту книги.

Шостий міжнародний мистецько-інтелектуальний форум Via Carpatia проходив 13-15 жовтня в Івано-Франківську. Люди та ідеї, які захищають та творять Україну - таким був лейтмотив заходу.