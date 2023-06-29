"Слуга Путіна": Орбана звинувачують у зволіканні з голосуванням ратифікації членства Швеції в НАТО
Орбан поки не вніс на голосування у парламент розгляд ратифікації вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу, що, найімовірніше, означає, що вона буде відкладена на осінь, коли депутати зберуться після літньої перерви
Про це повідомляє портал HVG.
Перед літніми канікулами наступного тижня має відбутись триденна сесія парламенту Угорщини. За інформацією HVG, законодавчий орган засідатиме в понеділок, вівторок і п'ятницю та розгляне, зокрема, закон про статус вчителів і проєкт бюджету на наступний рік.
"Але ратифікація вступу Швеції до НАТО все ще не включена до порядку денного, а це означає, що голосування, яке відкладається вже рік, напевно буде відкладено до осені", – пише видання.
Аналогічну інформацію навела й депутатка від опозиційної партії "Демократична коаліція" Агнеса Вадай, яка у Facebook написала: "Орбан не хоче голосувати щодо членства Швеції в НАТО і наступного тижня. Слуга Путіна!"
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- 14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.
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