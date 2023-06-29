Про це повідомляє портал HVG.

Перед літніми канікулами наступного тижня має відбутись триденна сесія парламенту Угорщини. За інформацією HVG, законодавчий орган засідатиме в понеділок, вівторок і п'ятницю та розгляне, зокрема, закон про статус вчителів і проєкт бюджету на наступний рік.

"Але ратифікація вступу Швеції до НАТО все ще не включена до порядку денного, а це означає, що голосування, яке відкладається вже рік, напевно буде відкладено до осені", – пише видання.

Аналогічну інформацію навела й депутатка від опозиційної партії "Демократична коаліція" Агнеса Вадай, яка у Facebook написала: "Орбан не хоче голосувати щодо членства Швеції в НАТО і наступного тижня. Слуга Путіна!"