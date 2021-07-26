Спаринг-партнер Джошуа назвав найслабкіше місце Усика

Про це повідомляє Sky Sports.



Парвані вважає, що в Усика немає сили, щоб витримати 12 раундів проти Ентоні Джошуа.



"У мене трохи той же стиль, що в Усика. Я більше працюю ногами. Я спритний хлопець, багато рухаюся. Усик теж спритний хлопець, але він не панчер. Я був на арені, коли він бився з Марком Хуком. Він дуже хороший, його IQ дуже високий, я його дуже високо оцінюю. Але головний недолік - у нього немає сили. У дев'ятому, 10 або 11 раунді? У нього не буде сили битися, і Джошуа зламає його", - сказав Шокран Парвані.

Бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.

Джошуа, заявив, що у поєдинку з Усиком знову ставить усі свої досягнення на карту.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що у контракті на бій з Ентоні Джошуа передбачено можливість реваншу.

У свою чергу, промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн назвав поєдинок з Олександром Усиком найбільшим у кар'єрі британського боксера.

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