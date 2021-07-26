Спаринг-партнер Джошуа назвав найслабкіше місце Усика
Німецький боксер Шокран Парвані, який допомагає готуватися британцю Ентоні Джошуа до поєдинку з Олександром Усиком, назвав найслабкіше місце українця
Про це повідомляє Sky Sports.
Парвані вважає, що в Усика немає сили, щоб витримати 12 раундів проти Ентоні Джошуа.
"У мене трохи той же стиль, що в Усика. Я більше працюю ногами. Я спритний хлопець, багато рухаюся. Усик теж спритний хлопець, але він не панчер. Я був на арені, коли він бився з Марком Хуком. Він дуже хороший, його IQ дуже високий, я його дуже високо оцінюю. Але головний недолік - у нього немає сили. У дев'ятому, 10 або 11 раунді? У нього не буде сили битися, і Джошуа зламає його", - сказав Шокран Парвані.
Бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.
- Джошуа, заявив, що у поєдинку з Усиком знову ставить усі свої досягнення на карту.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що у контракті на бій з Ентоні Джошуа передбачено можливість реваншу.
- У свою чергу, промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн назвав поєдинок з Олександром Усиком найбільшим у кар'єрі британського боксера.
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