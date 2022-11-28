Спецслужби Нідерландів: загроза з боку Росії та Китаю зростає
Нідерландські служби безпеки AIVD і MIVD і Національний координатор з питань безпеки та боротьби з тероризмом вважають, що Росія та Китай все більше загрожують безпеці Нідерландів і це значною мірою є результатом міжнародних подій, таких як війна в Україні
Про це повідомило видання NOS із посиланням на їхній звіт.
Відомо, що у звіті про загрозу з боку інших країн три служби називають Нідерланди "привабливою мішенню для шпигунської діяльності".
Частково це пов’язано з наявністю "підземних фізичних енергетичних труб", "високорозвиненою цифровою інфраструктурою" та "високоякісними знаннями компаній та установ" у Нідерландах.
Згідно зі звітом, Нідерланди все більше стикаються із загрозами економічній безпеці. Повідомляється, що загрози часто спрямовані проти компаній, адже саме там можна знайти "найкращі технології".
"Тоді незабаром вони опинилися в Нідерландах із високоякісними інтелектуальними компаніями. Маленькі компанії особливо вразливі", - підкреслює директор AIVD Ерік Акербум.
Згідно зі звітом, Китай становить найбільшу загрозу безпеці нідерландських знань. Китай, який, за словами служб, є важливим і цінним партнером у багатьох сферах, використовує як законні, так і незаконні методи отримання технологій.
"Крадіжка та витік знань несе в собі ризик небажаного використання у військових цілях і недобросовісної конкуренції", - йдеться у звіті.
Окрім цього, служби також попереджають, що втручання з боку інших країн все ще становить загрозу для соціальної та політичної стабільності Нідерландів. Як приклад згадується, що Росія використовує залежність Європи від газу, щоб завдати економічного удару по країнах і викликати соціальні заворушення.
Згідно зі звітом, війна в Україні є "переломним моментом в і без того поганих відносинах між Росією та Нідерландами та нідерландськими союзниками". Директор MIVD Ян Свілленс також зазначає, що російська військова розвідка ГРУ минулого року зламала нідерландські маршрутизатори приватних осіб і малих і середніх підприємств.
За словами Свілленса, ГРУ в Нідерландах також бере участь у закупівлі технологій, які можна використовувати для озброєнь, і в створенні підставних компаній для обходу санкцій і торгових обмежень.
- У четвер, 24 листопада, парламент Нідерландів визнав Росію державою-спонсором тероризму та назвав дії країни проти мирних українців тероризмом.
- 2 листопада Нідерланди наказали Китаю закрити неофіційні поліцейські відділки в країні.
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