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OPINION

Спільний ворог Сі та Байдена: хто він?

Орест Сохар
15 листопада, 2023 середа
18:02
Погляд Орест Сохар

15 листопада лідери США та КНР зустрінуться в Сан-Франциско й матимуть змогу очно зʼясовувати, кого з них дужче лякає ймовірна перемога Дональда Трампа на президентських виборах: і кожному є що сказати

Для Китаю повернення еклектичного мільярдера в овальний кабінет означає новий виток конфлікту з США, але вже "по-справжньому". Трамп вважає Московію дрібною проблемою для Вашингтона, тому схильний з нею домовлятися (тобто — йти на поступки), аби зосередитися на головній меті своєї зовнішньої агресії — на КНР. 

Саме Трамп розпочав торговельну війну з Китаєм у свою першу каденцію: запровадив мита на китайські товари, заборонив інвестиції в технологічні компанії КНР та розпочав розслідування щодо китайської торгівлі.

В разі повернення у Білий Дім він пообіцяв запровадити чотирирічний план поступового блокування китайського імпорту, включаючи електроніку, сталь і фармацевтику. Трамп також хоче заборонити китайським компаніям володіти життєво важливою інфраструктурою США в енергетиці, техсекторі та сільському господарстві.

А ще — обіцяє змусити китайських власників продати будь-які холдинги, "які ставлять під загрозу національну безпеку Америки".  Для Китаю це — витіснення з найголовнішого ринку планети з подальшою торговельною війною з друзями США. 

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Байден втрачає електоральні козирі через Трампа: той задурив виборцям голови, і вони охороною мексиканського кордону переймаються більше, ніж ймовірним початком III світової.

Дедалі більше демократів закликають чинного президента відмовитися від участі в кампанії. "Байден врятував країну від Трампа, але пора зробити наступний крок", — це гучна, але типова заява конгресмена Тіма Раяна.

Опитування CNN демонструє перевагу Трампа над Байденом: 49% проти 39%. І це дуже низький показник для лідера демократів. Байден не отримує заслуженого визнання за свої економічні та зовнішньополітичні заслуги, а виборці ведуться на витівки його конкурента.

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Сі та Байдену конче потрібне порозуміння. Звичайно, у порядку денному зустрічі лідерів двох країн ми не знайдемо питання "що нам робити з Трампом?". Та ретельність підготовки та порядок питань вказують на високі ставки на це рандеву. Публічно лідери говоритимуть про загальні проблеми світового масштабу: зокрема, Байден згадуватиме про Тайвань та проситиме Сі стримати Іран від накручування чергових конфліктів на Близькому Сході. Непублічно політики працюватимуть на відновлення довіри та нейтралізацію ідеологічних суперечностей. І тут мали б постаратися, бо часу в них залишилося небагато.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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