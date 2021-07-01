Спочатку програватиме за очками: Британський чемпіон пообіцяв Джошуа проблеми у бою з Усиком

Про це повідомляє talkSPORT.

За його словами, для Ентоні Джошуа це буде важкий бій, який стане ще складнішим через те, що Олександра Усика до нього готуватиме Анатолій Ломаченко.

"Це важкий бій. Все стало ще складніше, тому що Усик повернувся до батька Ломаченка. Вони розроблять план гри, в якому постараються звести нанівець все хороше, що робить Ентоні Джошуа. Вони спробують відібрати у нього все. Ось що Усик робить так добре - він забирає твої сильні сторони, перш ніж почати використовувати свої", - розповів Беллью, якого Усик нокаутував у листопаді 2018 року в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).

Він додав, що Джошуа на початку бою поступатиметься Усику за очками, проте потім підлаштується та виправить ситуацію.

"Я думаю, що Ентоні Джошуа програватиме за очками, але потім підлаштується та наздожене його", - сказав Беллью, який був чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в першій важкій вазі.

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Очікується, що поєдинок між українцем та британцем пройде у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.