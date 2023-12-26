"Спроможність висадки морського десанту зменшилася до батальйону": Неїжпапа про знищення "Новочеркаська" й інших кораблів ЧФ РФ
Чорноморський флот Росії майже за два роки повномасштабної війни проти України залишився без трьох великих десантних кораблів, декількох десантних катерів. Водночас спроможність збройних сил РФ до висадки десанту скоротилася вдвічі
Про це заявив командувач Військово-морських сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.
За його словами, десантні кораблі РФ, так само як і кораблі-носії ракет "Калібр", якими держава-агресор обстрілює територію України, - пріоритетна ціль для ЗСУ.
"Внаслідок знищення десантних кораблів Збройними Силами України спроможність Чорноморського флоту щодо висадки морського десанту зменшились до батальйону. Тобто раніше вони одночасно могли висадити два батальйони, а тепер - один", - зазначив Олексій Неїжпапа у розмові з керівницею мовлення Голосу Америки у Східній Європі Мирославою Ґонґадзе.
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За його словами, РФ використовує десантні кораблі як військовий транспорт з метою перевезення військових вантажів між територією Росії та окупованим Кримом.
"Я повної інформації не маю, але не виключаю, що вони могли завантажити (іранські дрони) на корабель, судячи з детонації, яка була дуже об’ємна. Що там було конкретно, не можу підтвердити, але цей корабель повністю знищений. Відновлювати його немає жодного сенсу", - прокоментував командувач ВМС України припущення про ймовірне перебування на борту корабля безпілотників "Шахед".
- 13 квітня 2022 року українські військові двома ракетами "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". На ньому спалахнула пожежа, у підсумку корабель затонув. Це стало найбільшим успіхом українських дій проти Чорноморського флоту Росії.
- Водночас потоплення корабля стало найбільшою і втратою російського флоту за останні 40 років.
- У ніч проти 26 грудня ракетним ударом українських Повітряних сил знищено російський десантний корабель "Новочеркаськ". Він базувався в порту Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Це був другий удар по "Новочеркаську" протягом повномасштабної війни Росії проти України. Перше влучання українських ракет у цей корабель сталося в березні 2022 року в порту Бердянська. На той момент він привіз туди військову техніку. Відповідно до повідомлень, тоді загинули щонайменше три члени екіпажу "Новочеркаська".
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