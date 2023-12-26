"Спроможність висадки морського десанту зменшилася до батальйону": Неїжпапа про знищення "Новочеркаська" й інших кораблів ЧФ РФ

Про це заявив командувач Військово-морських сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

За його словами, десантні кораблі РФ, так само як і кораблі-носії ракет "Калібр", якими держава-агресор обстрілює територію України, - пріоритетна ціль для ЗСУ.

"Внаслідок знищення десантних кораблів Збройними Силами України спроможність Чорноморського флоту щодо висадки морського десанту зменшились до батальйону. Тобто раніше вони одночасно могли висадити два батальйони, а тепер - один", - зазначив Олексій Неїжпапа у розмові з керівницею мовлення Голосу Америки у Східній Європі Мирославою Ґонґадзе.

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За його словами, РФ використовує десантні кораблі як військовий транспорт з метою перевезення військових вантажів між територією Росії та окупованим Кримом.

"Я повної інформації не маю, але не виключаю, що вони могли завантажити (іранські дрони) на корабель, судячи з детонації, яка була дуже об’ємна. Що там було конкретно, не можу підтвердити, але цей корабель повністю знищений. Відновлювати його немає жодного сенсу", - прокоментував командувач ВМС України припущення про ймовірне перебування на борту корабля безпілотників "Шахед".